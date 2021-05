„Eine Rakete schlug genau vor unserer Haustür ein“

Mit Hunderten Raketen hat die palästinensische Terrorgruppe Hamas in den vergangenen Tagen Israel angegriffen. Mitunter am stärksten betroffen war die Stadt Aschkelon im Süden des Landes, nur wenige Kilometer von der Grenze zum Gaza-Streifen entfernt. Dort lebt seit vielen Jahren Romina Moyal, geboren und aufgewachsen in Daugendorf. Was der 33-Jährigen und ihren 6- und 8-jährigen Söhnen in den vergangenen Tagen widerfahren ist, das fragte SZ-Redakteur Kai Schlichtermann.

SZ: Frau Moyal, wie haben Sie die beginnenden Raketenangriffe am Montag erlebt?

Romina Moyal: Nach den Zusammenstößen in Jerusalem am Freitag tauchten wenig später Helium gefüllte Ballons mit brennenden Objekten über Aschkelon auf. Die Hamas schickt solche Flugobjekte, damit sie Brände entfachen. Und in der Tat hat ein solcher Ballon Feuer in der Stadt gelegt. Am Montag bin ich wie üblich zur Arbeit gegangen. Zuerst holte der Babysitter meine beiden Söhne ab. Ich sagte ihr noch, sie sollte den Schutzraum vorbereiten. Wegen der angespannten Lage beabsichtigte ich, früher von der Arbeit nach Hause zu gehen. Von meiner Arbeitsstelle sind es lediglich 15 Minuten bis zu unserer Wohnung. Doch auf der Rückfahrt gab es Alarm. Es hieß, Palästinenser hätten die Grenze überschritten und seien auf den Straßen von Aschkelon unterwegs. Sofort sperrte die Polizei sämtliche Verkehrswege. Plötzlich war Raketenalarm, aber wir konnten nicht weg. Die Raketen flogen über die Stadt und wir lagen auf dem Bauch auf der Straße und waren unter Beschuss.

Wie sind Sie letztlich nach Hause gekommen?

Eine kleine Seitenstraße wurde geöffnet. Dann bin ich aufgebrochen und durch die Stadt geirrt, denn es gab überall noch zahlreiche Straßensperren. Letztlich hat es dreieinhalb Stunden gedauert, bis ich zu Hause eintraf. Dort waren dann auch meine Kinder. Ich habe sofort den Schutzraum mit Erste-Hilfe-Kasten und Wasser ausgestattet. Man muss wissen, dass wir in einem modernen Haus im siebten Stock wohnen. Diese Gebäude sind mit Schutzräumen versehen. Das heißt, in unserer Wohnung ist ein Raum in Stahlbeton eingefasst. Spezielle Fenster und Türen bieten Schutz. In diesem Zimmer, unser Kinderzimmer, verschanzte ich mich mit meinen Söhnen. Kurze Zeit später begann der große Raketenangriff.

Sie leben nur wenige Kilometer von Gaza-Streifen entfernt. Wie viel Zeit haben Sie, um den Schutzraum aufzusuchen?

20 Sekunden. Wir leben am südlichen Rand der Stadt. Wenn ich aus dem Fenster blicke, sehen wir den Gaza-Streifen und zugleich den Abschuss der Raketen. Wenn die Angriffe starten, erhalten wir einen Alarm über eine Applikation aufs Mobiltelefon. Am Montag hatten wir 20 Alarme. Und pro Alarm flogen zwanzig bis vierzig Geschosse in die Stadt. Normalerweise gibt es alle paar Monate einen Angriff. Dann schießen die Palästinenser eine Rakete ab. Aber so etwas Krasses wie in dieser Woche habe ich noch nie erlebt! Mein Lebensgefährte arbeitet bei der Armee. Er wurde sofort alarmiert und eingezogen. Er meldet sich zwei-, dreimal am Tag, damit ich weiß, dass es ihm gut geht. Aber ich bange. Obwohl ich ein ruhiger und cooler Typ bin, komme ich an meine Grenzen.

Was bedeutet das für Ihre Kinder?

Die Kleinen zittern am ganzen Körper. Die kommen gar nicht zur Ruhe. Sie sagen, wir könnten hier nicht mehr leben. Während des großen Angriffs mussten wir vier Stunden im Schutzraum ausharren. Allerdings versuche ich vor Ihnen ruhig zu bleiben. Wir legten ein Puzzle und versuchten uns zu beruhigen. Trotzdem trauten sich die Kleinen nicht, auf Toilette zu gehen. Wir haben schließlich im Schutzraum übernachtet. Als die Kinder nachts schliefen, musste ich weinen. Dann steigt auch die Angst um meinen Freund auf.

Sind die Angriffe am Dienstag abgeebbt?

Nein, gegen 5.30 Uhr begannen wieder die massiven Raketenangriffe. Oft zittert das Haus nach Einschlägen - nicht nur in der Stadt, sondern auch bei Detonationen in den umliegenden Dörfern. Plötzlich schlug am Dienstag eine Rakete genau vor unserer Haustür ein und zersplitterte unseren Balkon. Niemand wurde verletzt. In der Nähe traf eine andere Rakete einen Öltank, der seitdem unaufhörlich in Flammen steht. Alles brennt hier. Ich komme mir vor wie in einem Hollywood-Actionfilm. Am Mittwochmorgen gab es noch einige Male Alarm. Man hörte Explosionen in der Stadt. Aber die Lage hat sich an diesem Tag etwas entspannt.

Denken Sie in solchen Momenten, aus Aschkelon wegzuziehen und vielleicht auch nach Deutschland zu gehen?

Es kommen Gedanken, ob man wegen der Kinder in eine andere Stadt in Israel zieht. Deutschland ist für mich keine Option, auch wenn ich mein Herkunftsland liebe. Mein Vater rief mich am Montag an und sagte mir, ich solle mit den Kindern sofort zu ihm nach Spanien kommen. Aber das ist derzeit nicht so einfach. Außerdem liebe ich Israel und das Leben hier. Ich vertraue dem Staat und der Armee. Und ich stehe dahinter, dass sich Israel gegen die Angriffe verteidigt. Ich könnte mir keinen besseren Platz zum Leben wünschen als Aschkelon, wenn diese Bedrohung nicht existierte.