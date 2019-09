Eine musikalische Reise in die Vergangenheit

Es ist eine Reise zurück in die Vergangenheit mit Musik aus den 60er- und 70er-Jahren: Am Samstag, 28. September, findet ab 20.30 Uhr in der Kantine der Stadthalle Riedlingen die 5. Auflage der „Back to basic-Party“ statt. Das Team lädt alle Interessierten dazu ein, sich vom Spirit der Veranstaltung anstecken zu lassen.

Sieben Jahre ist es her, als sich eine Gruppe der Skizunft Ertingen inspiriert beim Schwelgen in Erinnerungen der eigenen Jugendzeit, beschloss, eine musikalische Zeitreise in Form einer öffentlichen Party zu organisieren. Eine Reise zurück in die Zeiten, als im legendären Go-In in Kanzach Akkorde von Gruppen wie zum Beispiel Toto, Led Zeppelin oder Journey widerhallten und sich Freunde des guten Musikgeschmacks zum Tanzen, Beisammensein oder einfach nur zum Musikhören trafen.

Andreas Perfetto, als Zugpferd damals und auch heute noch als verantwortlicher Organisator mit dabei, organisierte das erste Event, das in der Ertinger Kultur- und Festhalle stattfand. Allerdings erwies es sich trotz immensem Aufwand als nahezu unmöglich, der Halle das historische Flair einzuhauchen, das dem damaligen Lebensgefühl nahegekommen wäre. Ein Plan B musste her, denn schnell war Perfetto klar, dass im näheren Umkreis für musikbegeisterte Junggebliebene und Entdecker des „guten Musikgeschmacks“ keine Veranstaltung geboten wird.

Der Zufall ergab, dass er als Gast bei einer Geburtstagsfeier die Riedlinger Kantine entdeckte und er sich schon beim Betreten der ersten Stufen in die gute alte Zeit versetzt fühlte. Die Location für die „Back-to-Basic-Party war gefunden und schnell konnte er das ursprüngliche Team begeistern, wieder durchzustarten. Durch das entsprechende Musik-Equipment, mit Lichteffekten und Dekorationen wurde eine ganz besondere Atmosphäre geschaffen, die dem damaligen Spirit sehr nahekam.

Mittlerweile gilt das Event, das bisher zwei Mal im Jahr – jeweils im Frühjahr und Herbst – stattfand, als Geheimtipp. Im „kleinen, aber feinem“ Rahmen, zu Getränke-Preisen wie damals, entspannt zusammen feiern.

Da im Zuge der Umgestaltung des Stadthallenareals die Stadthalle mit Kantine abgerissen werden sollen, könnte die BTB-Party dort dieses Jahr zum letzten Mal stattfinden, so die Vermutung der Organisatoren. Aus diesem Grund ist das Team jetzt schon auf der Suche nach Alternativen in Riedlingen und ist dankbar, wenn Ideen an sie herangetragen werden. Ziel ist es nicht, eine hallenfüllende Massenveranstaltung zu bieten, sondern in überschaubarem Rahmen eine Plattform zu schaffen, um zusammenzukommen, dabei Musik zu hören und zu tanzen.