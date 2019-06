Eine literarische Reise durch die Provence

Die Ulrich’sche Buchhandlung lädt zu einer kulinarischen Lesung mit französischen Köstlichenkeiten ein. Die Autorin Claudia Winter ist am 12. Juli in Riedlingen zu Gast und liest aus ihrem Roman „Das Honigmädchen“. Dazu werden im Café Stadtgespräch französische Köstlichkeiten gereicht. Beginn der Veranstaltung: 19 Uhr.

Der Roman nimmt die Leser mit auf eine Reise durch die Provence: Die alleinerziehende Camilla muss sich täglich im väterlichen Delikatessenhandel beweisen, während ihre fünfzehnjährige Tochter Marie gegen sie rebelliert. Und dann wird sie auch noch nach Südfrankreich geschickt, um mit einer Honigmanufaktur zu verhandeln – Im Gepäck das tobende Mädchen und ihren nervtötenden Nachbarn, der sich ihnen spontan angeschlossen hat. Zunächst ist alles nicht so einfach, doch Camilla krempelt die Ärmel hoch und lernt zwischen Tomatenstauden, Rebstöcken und Olivenbäumen, dass die guten Dinge im Leben erst dann herbeifliegen, wenn man bereit für sie ist... - „ein romantisch-humorvollen Wohlfühlroman“, heißt es in einer Mitteilung.

Claudia Winter (1973) ist Sozialpädagogin und schreibt schon seit ihrer Kindheit Gedichte und Kurzgeschichten. Als Tochter gehörloser Eltern lernte sie bereits mit vier Jahren Lesen und Schreiben, gefördert von ihrem Vater. Neben ihren bisher im Goldmann Verlag erschienenen Büchern hat sie weitere Romane sowie diverse Kurzgeschichten in Anthologien veröffentlicht. Die Autorin lebt mit ihrem Ehemann und dem Labrador Luka in einem kleinen Dorf nahe Limburg an der Lahn.