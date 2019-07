Eine halbe Million für sieben Projekte

In der ersten Beiratssitzung unter der Leitung des neuen Vorsitzenden Alois Henne haben die Mitglieder Zuschüsse an sieben Projekte vergeben. Insgesamt wurden 500 000 Euro für die Projekte bereitgestellt.

Drei Themen standen im Zentrum der Beiratssitzung, an der auch erstmals neue Mitglieder teilnahmen. Erstens die Berichterstattung über laufende Vorhaben wie das Literaturnetzwerk Oberschwaben (LiO). Zweitens die Auswahl von sieben neuen Förderprojekten, für die rund eine halbe Million Euro vergeben wurden. Und drittens die Vorbereitungen zum Regionalbudget, über das künftig Kleinprojekte bis 20 000 in vereinfachter Form unterstützt werden sollen.

Der Tagungsort war bewusst gewählt: im ehemaligen Kapuzinerkloster in Riedlingen konnte Bürgermeister Marcus Schafft auf zwei Projekte direkt Bezug nehmen. Die touristische Studie zur Entwicklung von Beherbergungsbetrieben in und um Riedlingen brachte ein gutes Potential für interessierte Betriebe hervor, die im Hotel- oder Übernachtungsbereich investieren möchten. Mit dem zweiten Projekt, dem Literaturnetzwerk Oberschwaben (LiO) nahm er Bezug zu einem der acht literarischen Orte, die in LiO zusammen arbeiten und gemeinsam neue Wege gehen, um insgesamt besser wahrgenommen zu werden. Im ehemaligen Kapuzinerkloster ist die Werner Dürrson Gedenkstätte untergebracht, sie ist Teil von LiO und wurde im Rahmen der Sitzung von den Mitgliedern besichtigt.

Weiterentwicklung der Region

Bei beiden Projekten wurde deutlich, wie die Leader-Förderung wirkt: teils versteckt in Grundlagenarbeit, teils unter anderen Namen, aber immer zum Vorteil und strukturellen Weiterentwicklung der vielen Schätze der Region, wie es in einer Mitteilung heißt.

Die bei der Mitgliederversammlung am 3. Juli teils neu gewählten Beiratsmitglieder trafen sich vorab. Ziel dieser eigenständigen Beiratssitzung war das gegenseitige Kennenlernen untereinander, die satzungsgemäße Kontroll- und Beratungsfunktion gegenüber dem Vorstand sowie letztlich auch Wahlen. Unter der Wahlleitung des Gesamtvorstandes Alois Henne wurden Wolfgang Koller als Vorstand und Sonja Berner von den Landfrauen als 2. Vorstand des Beirates in ihren Ämtern bestätigt.

In der Auswahlsitzung – hier sind stets Beirat und Vorstand zusammen – wurden von insgesamt acht Anträgen sieben Projekte zur Förderung ausgewählt. In Andelfingen sollen Gasthaus und Metzgerei „Zum Roten Haus“ gleich mit zwei Projekten unterstützt werden. Die Einrichtung des neuen Verkaufsraumes der Metzgerei wird als Grundversorgungsprojekt aufgenommen und die Einrichtung der Gastronomieräume als touristisches Projekt. Der besonderen strukturellen Bedeutung und dem Engagement der jungen Familie Aleker wird damit besonders Rechnung getragen. Bei Riedlingen wird der Einbau einer Schloss-Ferienwohnung im Schlosshof Grüningen unterstützt.

In Munderkingen wurde die Entwicklung der Mediathek zu einem Kulturknotenpunkt aufgenommen, die Förderung ist hier in Kooperation mit der lernenden Kulturregion Schwäbische Alb geplant. Direkt am Donauradwanderweg wird in Rottenacker eine Radfahrunterkunft gefördert. In Rohrdorf bei Meßkirch wird der Umbau eines leer stehenden ehemaligen landwirtschaftlichen Wohn- und Ökonomiegebäudes zu Wohnungen und Ferienwohnungen unterstützt. In Bingen wurde die Errichtung einer Gedenkstätte für den Gelehrten und Chinamissionar Johannes Schreck in die Förderung aufgenommen.

Für alle Projekte gemeinsam sind rund eine halbe Million Euro an Fördergeldern der Europäischen Union und des Landes Baden-Württemberg vorgesehen. Bevor die Projekte beginnen können und die Förderung fließen kann, erfolgt noch die formale Bewilligung, aber durch den Beschluss der Leader-Aktionsgruppe sind die Fördermittel fest für diese Projekte reserviert.

Das dritte große Themenspektrum war das Regionalbudget. Die Vorbereitungen hierzu laufen auf Hochtouren, so dass im Idealfall noch dieses Jahr die ersten Kleinprojekte in die Förderung genommen werden könnten. Die Versammlung diskutierte und beschloss die eigens dafür entworfene Geschäftsordnung sowie eine entsprechende Bewertungsmatrix, anhand derer später die Projekte ausgewählt werden sollen. Sobald alle notwendigen Regularien auf Ebene des Landes und der Leader-Aktionsgruppe fertig sind, sollen die öffentlichen Aufrufe starten. Vorgesehen ist dies für Oktober. Schon jetzt ist klar: Kleinprojekte dürfen nicht teurer als 20 000 Euro sein und müssen sowohl zu den Zielen der Leader-Aktionsgruppe als auch zum Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) passen.