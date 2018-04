Eine etwas andere Deutschstunde

Wer kennt ihn nicht, den „Erlkönig“, der dem kranken Kind im Arm des besorgten Vaters auf dem Pferd erscheint? Wie die Ballade von Johann Wolfgang von Goethe auch Achtklässler gefangen nehmen kann, zeigte sich am Freitagvormittag im Riedlinger Kino, als der Wortkünstler und Performance-Poet Timo Brunke die Gymnasiasten sie mit seinem Vortrag förmlich hinein zog in das tragische Geschehen. Gestik und Mimik ließen die drei Protagonisten unterscheiden, den beschwichtigenden Vater, den fantasierenden Sohn, der im Nebel den Erlkönig mit all den von ihm beschriebenen Gestalten zu erkennen glaubt und dann ihn selbst, der dem fiebernden und sterbenden Jungen erscheint. Totenstille herrschte danach auch kurz im Saal, so hatte Timo Brunke die Schüler der vier achten Klasse des Kreisgymnasiums Riedlingen beeindruckt, bevor der Beifall aufbrauste.

Auf Einladung der Dürrson-Stiftung war Timo Brunke nach Riedlingen gekommen, Anlass für deren Vorsitzenden Herbert Theisinger, die Schüler auf den Schriftsteller Werner Dürrson hinzuweisen, dessen zehntem Todestag mit den ersten Riedlinger Literaturtagen gedacht wurde. Der Stiftung war denn auch die „Etwas andere Deutschstunde“ zu verdanken, in der es viel zu hören und zu beobachten gab und schließlich auch der Stift gezückt werden konnte, um selber „die langweiligste Ballade“ zu Papier zu bringen. Einige trauten sich auf die Bühne und zeigten Talent für skurrile Ideen, Wortspielereien, sogar gereimt wurde.

Grusel ohne You Tube

Davor aber galt die ganze Aufmerksamkeit Timo Brunke. Die Balladen seien erfunden worden, um Menschen „ohne You Tube Grusel zu verschaffen“, meinte er, wie zum Beispiel in Eduard Mörikes „Feuerreiter“, einem Außenseiter, der von allen „gedisst“ wird und dem man unterstellt, „eine an der Waffel zu haben“ oder mit dem Teufel im Bunde zu stehen. „Die Menschen waren abergläubisch, fürchteten sich vor Dämonen“, Rache habe eine Rolle gespielt. In so einer eigenen Welt spiele die Ballade des erst 18-jährigen Eduard Mörike und schon ging es los, hörte man das Feuerglöckchen förmlich läuten, sah den Feuerreiter auf dem „rippendürren Tier“ der brennenden Mühle zustreben „hinterm Berg, hinterm Berg“ und später das Gerippe in Staub zerfallen.

Friedrich Schillers „Taucher“ mit dem tragischen Ende des mutigen Edelmanns, der nach dem zweiten Tauchgang um den goldenen Becher und des Königs Tochter Hand nicht mehr aus den Untiefen des Meeres zurückkommt, setzte Timo Brunke seine eigene viel beklatschte Rap-Version vom „Space Diver“ mit „König Döner“, Prinzessin Lachma und Prinz Cun dagegen. Diese „Story“ hat ein Happy-End. Der Prinz widersetzt sich dem König und entschwirrt mit seiner Geliebten in die Galaxis.

Als Achtklässler, so lässt der Wortkünstler wissen, habe er seine erste Ballade geschrieben, doch sie hat sich entwickelt, hatte die Tochter zunächst einen „Walkman“ auf den Ohren, so ist es heute das iPod, das sie die mahnenden Worte des „alleinerziehenden Vaters“ bei einem Urlaub auf Helgoland überhören lässt.

In der altertümlichen Sprache der Balladen lässt sich Timo Brunke hier aus, den Vater über die Unlust der Tochter klagen, die keinen Bock mehr hat auf Voltigieren oder Musizieren, weil sie nur noch mit dem Gerät auf den Ohren rumrennt und dabei auch nicht auf die Blümlein achtet oder gar der Möwen Brut, bis sie – theatralisch vermittelt – von der Klippe fällt und den Vater hinterher springen lässt. Da musste dann doch noch eine Ballade her, die „gut ausgeht“, nämlich „Der Handschuh“ von Friedrich Schiller und Timo Brunke ließ den Kinosaal in der Fantasie der Jugendlichen in eine Arena im Mittelalter verwandeln, in dem sich wilde Tiere tummeln, in deren Mitte Fräulein Kunigunde ihren Handschuh wirft und ihrem Verehrer ihre Liebe verspricht, sollte er ihn für sie aus dem gefährlichen Geviert herausholen. Ritter Delorges gelingt dies, doch den Dank verschmäht er. „Und verlässt sie zur selben Stund“.

Drei Dinge braucht’s für eine Ballade, klärte der Wortkünstler mit Anspruch auf die Pflege von Sprachvielfalt auf: „Es war einmal, irgendwas und ein Ende“. Seine Geschichte von den Gurken im Gurkenglas, die schließlich rumgurken, sollte langweilig sein, war jedoch vergnüglich und ließ erkennen: Wortwitz und Humor schaden auch Balladen nicht.

Davon konnten sich eine Stunde später auch die Siebtklässler der Geschwister-Scholl-Realschule überzeugen.