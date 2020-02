Eine erste große Geburtstagsparty für den Gole

Mit großer Vorfreude strömen die Besucher jedes Jahr zum Auftakt der Riedlinger Hausfasnet, dem Kappenabend. Denn hier kann auch viel getanzt werden und durch die zahlreich auftretenden Gruppen wird man hautnah bestens unterhalten. Die vier Männer der Partyband „Time Square“ zeigten sich in den Golefarben und hatten jede Menge Fasnets- und andere Hits mitgebracht, erkrankt war leider die ausdrucksstarke Sängerin Moni.

Nach einem ersten gemeinsamen Singen des Golelieds und des Narrenlieds – nur die Riedlinger wissen, dass man nur beim Refrain schunkelt – marschierte der Trommler- und Fanfarenzug ein und sorgte für Fasnetslaune. Gekleidet waren die Männer in orangefarbene Overalls unter dem Motto „Gefängnis und Sträflinge“, ganz nach amerikanischem Vorbild. Für die Ballbesucher folgte eine Reise durch verschiedene Kulturen und auch Generationen.

„Just for Fun“, eine Formation um die Boppelestanzgruppe mit Freunden und Bekannten, entführte ins Land der aufgehenden Sonne und neben (schlag)kräftigen Samurai- Kämpfern tanzten Geishas mit anmutigen Bewegungen. Passend dazu die Musik: „Kung-Fu-Fighting“ und ganz zart das Liedchen von „Mitsou“.

Die „City Girls“ (Kupfernesen und Maskenträger) hatten die Geschlechterrollen getauscht. Auf dem mitgebrachten roten Teppich bewegten sich – ein wenig ungelenk in High Heels – männliche Models, knapp bekleidet und mit sehr langen Beinen. Die Mädels selbst haben sich klassisch schlicht gegeben: Viele kleine Karl Lagerfelds fächelten sich Luft zu, die Haare waren streng nach hinten gegelt und nicht gefehlt hat der klassische Zopf des Modedesigners.

Vom japanischen Teegarten über den Laufsteg in Paris ging es zu den „Arabischen Nächten“, umgesetzt von den „Ladykrachers“. Viele Kettchen, viele Schleier, viel Glitzer in Rot und Blau und dazu die Musik „Im Café Oriental“. Vor dem Café wurde das große mitgebrachte Kamel geparkt und innen wartete der Pascha. Sitzend auf einem bequemen Kissen und mit einer Shisha-Pfeife hat er sich gut die Zeit vertreiben können, zumal ihn seine Damen umtänzelt haben.

„Herz-Scherz“ haben sich zahlreiche Mädels rund ums Goleballett benannt und sie kamen in bunten langen Kleidern und performten „Tutti frutti“. Obstsorten aller Art bildeten den Kopfschmuck und waren auf den um den Kopf geschlungenen Tüchern drapiert. Hier wurde getwistet und „Hakuna Matata“ brachte die Verbindung zum Dschungel und dem großen Elefanten, auf dem einige Mädels Platz beim Einmarsch genommen hatten.

Ironisch und auch selbstironisch zeigte sich der „MSC“ – der Maskenträger-Seniorenclub. An fantasievoll ausgeschmückten Rollatoren – es gab einen „Grillator“ mit aufgelegten Würstchen und das Gestänge eines Rollators was komplett umstrickt in den Golefarben – bewegten sich mühsam „sehr alte Greise“ durch den Saal und sehr stimmig wieder die Musik, die von „Theo wir fahrn nach Lodz“ über „Stayin‘ Alive“ hin zu dem Udo Jürgens Hit „Mit 66 Jahren“ reichte. Im Anschluss daran startete eine erste Polonaise mit und ohne Rollator zu Fasnetshits von Time Square und der Beweis, dass „man in jedem Alter Fasnet machen kann“, wie Moderator Karl-Josef Kopp feststellte, war erbracht.

Sehr laut wurde es den nächsten 60 Minuten, als die „Donau-Fetzer“ einmarschierten, sich auf und vor der Bühne postierten und ihre Guggamusik spielten – Musik nicht nur zum Zuhören, sondern auch zum Mitmachen.

Dann wurden zwei überdimensionierte Geburtstagstorten in den Saal geschoben, dekoriert mit Muffins, die unter den Geburtstagsgästen verteilt wurden. Dazu wurden Geburtstagslieder gespielt, für den alten Gole, der 150 Jahre alt wird, und den neuen Gole, der immerhin auch schon 130 Jahre auf dem Buckel hat. Und große Überraschung: Aus den Torten entstiegen die beiden Gole in voller Größe – und kein bisschen alt oder angestaubt. Das war wohl das erste Mal, dass der Gole überhaupt zum Kappenabend eingeladen worden ist! Die beiden Zunftmeister Thomas Maichel und sein Stellvertreter Lothar Sauter verlasen ein Gedicht und alle im Saal sangen „Viel Glück und viel Segen“ im Kanon mit, bevor es zu einer nächsten langen Polonaise mit den beiden Gole ging.

Kurz vor Mitternacht marschierte die Stadtmusik auf und mit ihren gelben Overalls und Sicherheitshelmen erinnerten sie an ihre große „Bauleistung“, an das Goletor. Mitgebracht haben sie eine kleinere Ausgabe davon in die wieder schön festlich dekorierte Stadthalle. Von beiden Seiten marschierten sie durch das Tor, bliesen das Golelied und intnierten natürlich auch die Golehymne hingebungsvoll. Bei Programmschluss war es schon weit nach Mitternacht, aber es wurde noch lange getanzt: Geishas mit Sträflingen, Samurai mit Lagerfelds und sexy Girls mit Bauchtänzerinnen.