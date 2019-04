Eine Eiche zum Gedenken an Hermann Hennes

Im Rahmen des Frühlingsfestes im Neufra, ist am Sonntag zu Ehren des verstorbenen langjährigen Ortsvorstehers Hermann Hennes am neuen Spielplatz beim Kindergarten Löwenzahn eine Eiche gepflanzt worden.

Auf Wunsch von Hermann Hennes und seiner Familie, hatten die Vereine aus Neufra darauf verzichtet, am Grab einen Kranz niederzulegen. Stattdessen spendeten sie für das Krebszentrum und pflanzten einen Baum.

Der Vorsitzende des Musikvereins Karl-Heinz Guter übergab im Namen aller Vereine unter Beteiligung der Gemeinde und der Vereinsvorsitzenden den Baum der Öffentlichkeit. Er soll ein ehrendes Andenken an Hermann Hennes darstellen und an das Wirken des verstorbenen Ortsvorstehers erinnern. In einigen Jahren soll die Eiche den Kindergartenkindern Schatten spenden.

Guter brachte zu Ehren von Hennes eine Gedenktafel an, bevor Erika Götz als neue Ortsvorsteherin einige Worte an die Besucher richtete, in denen sie sich auch bei den Vereinen bedankte.