Eine biografische Erzählung

Zusammen mit Werner Dürrson hat Volker Demuth 2008, einen Tag vor dem Tod des Lyrikers, in Neufra die Stiftung gegründet, die nicht nur die Erinnerung an den Schriftsteller wachhalten sollte, sondern auch „der Förderung von Sprache und Literatur im Süddeutschen Raum“ dienen. Dies geschieht immer wieder mit Autorenlesungen.

Am Dienstag, 29. Oktober, ist es Volker Demuth selbst, der aus seinem neuen Buch „Niederungen und Erhebungen“ mit dem Untertitel „Besichtigung einer Lebenslandschaft“ vorträgt. Die Veranstaltung der Dürrson-Stiftung im Kapuzinerkloster, mitgetragen von der Ulrich’schen Buchhandlung, beginnt um 20 Uhr.

In vier Kapitel unterteilt ist die biografische Erzählung, beginnend beim Bauernhof des Großvaters in Baltringen, in dem sich der Junge gerne aufhält, mit dem er als Autor aber auch deutsche Geschichte verknüpft, die des Bauernaufstandes und seines Scheiterns, das er nicht zuletzt mit der Haltung Martin Luthers gegen die Bauern in Verbindung bringt. Was ihm auffällt, weder spricht der Großvater über sein Erleben im Ersten Weltkrieg, wie auch Sprachlosigkeit herrscht über den Kriegseinsatz des ältesten Sohnes im Zweiten Weltkrieg, der vermisst bleibt. Auch wenn er an den Bauernhof selber gute Erinnerungen hat, stellt Demuth fest: „Noch heute ist ein Schriftsteller und Intellektueller hier einer, der Misstrauen hervorruft und die Gegend in diesem Sinne trostlos“.

In „Randlage Kleinstadt“ beschreibt der heute 58-Jährige seine Kinder- und Jugendjahre. Den Namen von Laupheim, wo er aufgewachsen ist, nennt er nicht. Was ihn verbindet mit Werner Dürrson, auch ihn verprügelt der Vater. Spät findet er als Schüler zum Lesen, Büchners „Woyzeck“ ist es, der ihn als erstes fasziniert. Bei der Betrachtung seines Heimatorts sieht er die Juden, welche in der Stadt eine große Gemeinde gebildet hatten, die Straße entlang zum Bahnhof und zur Deportation ziehen. Auch hier vermerkt er in jenen Jahren das Schweigen darüber und erst später die Aufarbeitung.

„Das Haus am Fluss“ führt nach Zwiefaltendorf, wo er bis zu seinem endgültigen Umzug nach Berlin lebte. In der Hauptstadt hatte er schon lange davor eine zweite Bleibe. Im letzten Kapitel „Sätze am Fluss“ darf man sich mit literarischen Kostbarkeiten befassen, die er dort verfasst hat.

Volker Demuth war Professor für Medientheorie an der Fachhochschule für Gestaltung in Schwäbisch Hall. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher und publiziert in verschiedenen Kunst- und Kulturzeitschriften. Bis 2016 war er Vorsitzender der Werner-Dürrson-Stiftung und hat 2013 die Initiativen mit angestoßen, die zum Sommertheater führten. Er war es als Stiftungsvorsitzender auch, der die Kapuzinerpredigt in Riedlingen begründete.

Der Eintritt zu der Autorenlesung ist frei. Spenden kommen der Dürrson-Stiftung zugute.