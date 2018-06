Eine Autorität mit großem Reformeifer

Rudolf Melito aus Riedlingen machte im 19. Jahrhundert nach seiner Auswanderung Karriere im Karmelitenorden. Als Pater Pius Maria Mayer wurde er zum Generalkommissar der Karmeliten in den USA und Ordensoberen ernannt. Vor 100 Jahren starb er in den USA.

Der Carmeliterpater Pius Maria Mayer OCarm kam 1848 in Riedlingen als ältester Sohn von sieben Kindern des Ratsschreibers Johann Nepomuk Mayer und der Karolina Peter, Tochter des Hasenwirts, in Riedlingen zur Welt und wurde auf die Namen Rudolf Melito getauft. Nach dem Besuch der Deutschen Schule und der Lateinschule wurde er von 1859 bis 1861 am Jesuitengymnasium „Stella Matutina“ in Feldkirch unterrichtet. Der mit musikalischen und künstlerischen Fähigkeiten ausgestattete Junge nahm nach dem gymnasialen Schulbesuch dennoch eine praktische Lehre auf. Er wurde, wie sein Vater, Verwaltungsmann und Kaufmann. Im Alter von 20 Jahren wanderte der junge Mann in die USA nach Milwaukee aus und trat in das dortige Priesterseminar „Salesianum“ ein. Melito Mayer studierte Theologie und wurde am 30. Juli 1871 von Bischof Miège, dem apostolischen Vikar von Kansas und Colorado, zum Priester geweiht.

Seine erste Wirkungsstätte war an der Kathedrale von Leavenworth, wo er auch als Chorleiter wirkte. Nach einem Heimaturlaub 1874 in Riedlingen und der Rückkehr in die USA schloss sich Rudolf Melito Mayer den deutschen Karmeliten an, die seit 1864 die deutschen Einwanderer in Kansas betreuten. Er wurde 1875 in das Noviziat aufgenommen und erhielt die Namen Pius Maria. Nach Abschluss des Noviziats wurde Pater Pius Maria zum Oberen der Niederlassung von Niagara Falls ernannt, wo er ein Studienkloster einrichtete. 1886 ernannte ihn der Ordensgeneral zum Generalkommissar der Karmeliten in den USA. Am 14. Oktober 1889 wählte ihn das Generalkapitel zum Generaloberen. In dieser Funktion hatte Pius Maria Mayer seinen Amtssitz nun einige Zeit in Rom. 1908 wählte ihn das Generalkapitel erneut zum Ordensoberen. Pater Pius Maria erhielt ob seiner großen Verdienste um den Orden der Karmeliten die Auszeichnung eines „Prior Generalis Titularis“. Ein Treppensturz im Karmel von Neapel zwang ihn nach vier Jahren, sein Amt 1912 aufzugeben. Er kehrte in die USA zurück und starb am 28. April 1918 in Englewood.

Pater Pius Maria Mayer galt als machtvolle, uneigennützige Autorität, ausgestattet mit großem Reformeifer. Er förderte die Ausbreitung seines Ordens nachhaltig und setzte die Wiederherstellung einer einheitlichen Lebensform durch. 1904 wurden die von ihm erarbeiteten neuen Ordenskonstitutionen genehmigt (Karl Suso Frank ofm).

Im Hinblick auf Riedlingen müssen Gegebenheiten erwähnt werden, die auffallen. Unbeantwortet bleibt die Frage, ob sich der junge Riedlinger Student in Milwaukee mit dem dort bereits erfolgreich tätig gewesenen Bierbrauer Friedrich Johann Miller (1824- 1888) aus Riedlingen getroffen hatte. Die erwähnte Musikalität des Generalpriors Pius Maria Mayer hat er wohl von seinem Urgroßvater und Großvater geerbt, die beide Musiklehrer in Riedlingen waren. Aber auch sein 1820 in Riedlingen geborener Onkel Karl Eduard Mayer machte in Schweden eine Musikerkarriere, und dessen Tochter Amanda Karoline Frida, also die fünf Jahre jüngere Cousine des Paters, war eine berühmte Komponistin und Violinvirtuosin in Schweden.