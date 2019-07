Im Zeitraum von Mittwoch bis Donnerstag ist in einer Gaststätte in Riedlingen ein Spielautomat aufgebrochen worden. Wie die Polizei mitteilt, hebelte der Täter zwischen 23 und 15 Uhr an der Gaststätte in der Hindenburgstraße eine Türe auf. Im Gastraum brach er Spielautomaten auf, um an das Geld zu gelangen. Die Polizei hat am Tatort Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.