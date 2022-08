Einbruch in Gartenhütte

In den vergangenen Tagen ist in einer Gartenhütte in der Römerstraße in Riedlingen eingebrochen worden. Laut Polizeibericht musste der unbekannte Einbrecher über ein Gartentor klettern, um auf das Gartengrundstück zu gelangen. Auf dem Gelände steht eine Garage mit einer Hütte. Durch die unverschlossene Garage gelangte er in die Hütte. Im Innern fand er Elektrogeräte, Werkzeuge und eine Gasflasche. Der Unbekannte machte die Sachen zu seiner Beute und flüchtete. Das Polizeirevier Riedlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Täter.

Viele Einbrüche lassen sich durch stabile Türen und Fenster und die richtige Sicherungstechnik verhindern, schreibt die Polizei. Immer mehr Täter scheitern an den technischen und mechanischen Sicherungseinrichtungen. Schon durch einfache Maßnahmen kann jeder etwas tun. Für die Einbrecher ist es wichtig, dass alles möglichst schnell geht.

Leisten Fenster und Türen erheblichen Widerstand, geben die Täter ihr Vorhaben meist schnell auf. Über Sicherungstechnik informieren die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen sowie die Broschüren der Polizei.