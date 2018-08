Einbruch in die Berufliche Schule

Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in die Berufliche Schule in Riedlingen eingedrungen. Am Mittwochmorgen bemerkte ein Zeuge in der Zwiefalter Straße den Schaden. Unbekannte hatten in der Nacht eine Holzabdeckung abgerissen und waren so ins Gebäude gelangt. Dort beschädigten sie eine Scheibe und eine Fernbedienung. Gestohlen wurde nichts, dafür aber Schaden angerichtet. Die Unbekannten hinterließen ihre Spuren. Die sicherten Ermittler des Polizeireviers Riedlingen. Das nimmt Hinweise unter Telefon 07371/9380 entgegen.