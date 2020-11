Einbrecher nutzen Abwesenheit

Einbrecher durchwühlen Einfamilienhaus / Bewohner stellen Einbruch fest

Am Samstag meldete sich der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Kernerstraße gegen 18 Uhr bei der Polizei und teilte mit, dass in der Abwesenheit der Bewohner unbekannte Personen ins Haus eingedrungen seien und alles durchwühlt hätten. Beim Eintreffen der Riedlinger Polizei bestätigte sich dieser Sachverhalt. In der Zeit zwischen 14 Uhr und dem Anruf um 18 Uhr, hatten sich unbekannte Täter über die Haustür unberechtigt Zutritt zum Gebäude verschafft und alles durchwühlt. Die Täter sind unbeobachtet mit dem Diebesgut verschwunden. Der Schaden am Haus wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Die Riedlinger Polizei ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 07371/9380 entgegen.