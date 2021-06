Einbrecher macht Beute

In eine Riedlinger Firma ist von Sonntag auf Montag ein Unbekannter eingebrochen. Ein Zeuge entdeckte die aufgebrochene Tür gegen 3 Uhr. Der Einbrecher hatte sich an dem Firmengebäude in der Neue Unlinger Straße daran zu schaffen gemacht. Im Innern brach er eine Kasse auf und leerte das komplette Zigarettenregal. Mit seiner Beute flüchtete er unerkannt. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Ermittler empfehlen, sich gegen Einbruch und Diebstahl zu schützen. Deshalb gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Riedlingen ist diese unter Telefon 0731/188-1444 zu erreichen.