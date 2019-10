Einbrecher kommt am frühen Morgen über die Terrasse

Ein Einbrecher hat am frühen Dienstagmorgen in der Hindenburgstraße in Riedlingen Bargeld erbeutet.

Der Täter hebelte gegen 4 Uhr die Terrassentür und durchsuchte die Räume. Er fand Bargeld und flüchtete unerkannt mit seiner Beute. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Das Polizeirevier Riedlingen, Telefon 07371/9380, hat die Ermittlungen aufgenommen.

Tipps der Polizei: Gerade in der kalten und dunklen Jahreszeit treten wieder vermehrt Einbrüche auf. Die Polizei empfiehlt, sich und das Eigentum zu schützen. Bei den Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen der einzelnen Polizeidienststellen des Landes können kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetente Informationen eingeholt werden. Für den Bereich Riedlingen und Umgebung ist diese unter Telefon 0731/188-1444 zu erreichen. Hilfreiche Tipps gibt es auch unter www.k-einbruch.de.