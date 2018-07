Einbrecher kommen gleich zwei Mal

Gleich zwei Mal hat eine Riedlingerin am Wochenende unliebsamen Besuch von Einbrechern erhalten, wie die Polizei mitteilt.

Am Freitag hatte eine Bewohnerin das Haus in der Alten Unlinger Straße gegen Nachmittag verlassen. Als sie gegen 21 Uhr wieder nach Hause kam, bemerkte sie ein offen stehendes Kellerfenster. Als sie genauer nachschaute, bemerkte sie den Verlust: Unbekannte hatten Geld und Pfandflaschen aus dem Haus geklaut. Am Sonntag verließ die Frau zur Mittagszeit das Haus erneut. Sie versicherte sich, dass alles abgeschlossen war. Als sie am Abend wieder zurückkehrte, war wieder ein Kellerfenster offen. Wieder waren Unbekannte in ihrer Abwesenheit im Haus. Mitgenommen hatten sie dieses Mal nichts. Die Polizei Riedlingen (Tel. 07371/9380) hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert.

Hinweis der Polizei: Vor Einbruch und Diebstahl kann man sich schützen. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Riedlingen und Umgebung ist diese unter Telefon(07351) 447-123 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig und produktneutral welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.