Einbrecher haben Donnerstagnacht Beute in Riedlingen gemacht.

Wie die Polizei mitteilt, waren die Einbrecher in den Nachtstunden in der Langen Straße zugange. An einem Gebäude öffneten sie eine Tür. Sie brachen Spielautomaten auf und erbeuteten Bargeld. Die Polizei sicherte die Spuren. Das Polizeirevier Riedlingen, Telefon 07371/9380, hat die Ermittlungen aufgenommen.