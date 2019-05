Einbrecher klauen Aufsitzrasenmäher

Unbekannte haben von Montag auf Dienstag einen Container in Riedlingen aufgeknackt und Gartengeräte gestohlen, so die Polizei in einer Mitteilung.

Die Einbrecher gelangten zwischen 20 und 5.30 Uhr auf ein Grundstück in der Robert-Bosch-Straße. Dort brachen sie die Tür eines Containers auf, wie die Polizei berichtet. Im Inneren fanden sie Gartengeräte und nahmen diese mit. Darunter befand sich auch ein Aufsitzrasenmäher, den sie in ihr mitgebrachtes Fahrzeug verfrachteten. Unerkannt flüchteten die Einbrecher. Die Polizei sicherte die Spuren.