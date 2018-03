Einbrecher in drei Kindergärten

Gleich drei Kindergärten sind am Montagnacht Ziel von Einbrechern gewesen. Einrichtungen in Unlingen und in Riedlingen waren betroffen. Das teilt die Polizei mit.

Neben dem Kindergarten in Unlingen suchten die Täter in Riedlingen in den Kindergärten Im Anger und in der Alten Unlinger Straße nach Beute. Um in die Gebäude zu kommen, brachen sie Fenster auf. Im Innern suchten sie auch in Schubläden und Schränken nach Beute. Mit Bargeld flüchteten sie.

Die Polizei hat in allen Kindergärten Spuren gesichert. Deshalb schließen die Ermittler nicht aus, dass es sich um dieselbe Tätergruppe handelt, die alle drei Kindergärten im Visier hatte.