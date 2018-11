Einbrecher erbeuten Schmuck

Einbrecher sind am Mittwoch zwischen 16.45 und 20.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in Riedlingen in der Heinestraße eingedrungen, nachdem sie ein Fenster aufgehebelt hatten. Im Haus durchsuchten die Einbrecher mehrere Zimmer. Dort fanden sie Schmuck.Mit der Beute verschwanden sie wieder durch das Fenster. Die Riedlinger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie sicherte die Spuren, um den Einbrechern auf die Schliche zu kommen. Dazu hoffen die Ermittler auch auf Zeugen. Wer hat am Mittwoch in Riedlingen verdächtige Personen gesehen? Wem sind fremde Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07371/9380 entgegen.