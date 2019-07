Erfolglos waren die Bemühungen eines Einbrechers am vergangenen Wochenende in Zwiefaltendorf. Ein Unbekannter war auf einem Firmengelände in der Wiesenstraße zugange. Der Einbrecher versuchte mehrfach zwei Fenster aufzuhebeln. Das misslang, die Fenster hielten stand. Daraufhin flüchtete der Eindringling unerkannt. Die Polizei Riedlingen sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.