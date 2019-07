Einblicke in den Neubau der SRH Fernhochschule

Am Montagabend ist der Neubau der SRH Fernhochschule in Riedlingen offiziell eröffnet worden. Rund 250 geladene Gäste haben am Festakt teilgenommen.

plus Mit Schwäbische Plus weiterlesen Dieser Inhalt steht exklusiv für unsere Plus-Abonnenten zur Verfügung. So erhalten Sie unbegrenzten Zugriff zu allen Inhalten: Jetzt für 0,99 € testen Sie sind bereits Abonnent?

Hier einloggen