Einblicke auf dem Weg zur Industrie 4.0

Die Blank-Stiftung unterstützt das Kreisgymnasium mit einer Fräsmaschine. Im Beisein der Schüler hat Werner Blank die Maschine übergeben. Mit der neuen Fräsmaschine fertigen Schüler Produkte, die sie zuvor am Computer entworfen haben. So sieht es das Schulcurriculum im Fach „Naturwissenschaft und Technik“ vor.

Die Arbeit mit der neuen Maschine gibt den Schülern Einblicke in grundlegende Prozesse, wie sie auch im Ingenieurswesen und der industriellen Datenverarbeitung ablaufen. Am Anfang steht die Idee für ein Produkt, es folgen Entwicklung, Fertigung und Nutzung.

Solche Abläufe lassen sich am konkreten Beispiel kennenlernen. Vielfältige Unterrichtsprojekte laden dazu ein. So haben einige Zehntklässler Tischuhren gebaut, die alle unterschiedlich gestaltet sind. Geplant und entwickelt wurden sie mithilfe eines modernen CAD-Programms. Bei der Fertigung des Ziffernblattes kam dann eine Fräsmaschine zum Einsatz. Andere Schüler stellen Namensschilder mit Leuchtfunktion her. Auch dieses Projekt wird mithilfe der Maschine umgesetzt, denn ein wichtiger Arbeitsschritt ist das Fräsen der benötigten Platinen.

Die neue CNC-Fräsmaschine ist die zweite, die das Kreisgymnasium besitzt. Man sei allgemein gut ausgestattet, aber die Blank-Stiftung erfülle der Schule einen großen „Extrawunsch“, freute sich Schulleiter Georg Knapp. Ein Grundwissen um wirtschaftliche Zusammenhänge und die Entwicklung zur Industrie 4.0 werde für Jugendliche zunehmend wichtig.

Das Unternehmen Feinguss Blank unterstützt mit ihrer Stiftung junge Menschen aus der Region Riedlingen/Oberschwaben. Insbesondere fördert sie deren Entwicklung in den Bereichen Wirtschaft und Technik. Diplom-Kaufmann Werner Blank besuchte die Zehntklässler im Unterricht, um die Schenkung offiziell an die Schule zu übergeben. Der frühere Geschäftsführer des Riedlinger Unternehmens ermunterte die Schüler dazu, die Arbeit mit der Fräsmaschine intensiv kennenzulernen. Denn das sei eine „Chance, aktiv an ihrer Zukunft zu arbeiten“.

Schulleiter Knapp dankte Blank für die Zuwendung, die das Kreisgymnasium von der Stiftung erhalten hat. Diese besondere Unterstützung bereichere den Unterricht und stärke zugleich das Gefühl der Zusammengehörigkeit der Schule zu ihrer Heimatstadt Riedlingen und der ortsansässigen Industrie.