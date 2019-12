Einblick in soziale Berufsfelder

Im zweiten Jahr arbeitet die Geschwister-Scholl-Realschule mit dem Kolping-Bildungszentrum in der kooperativen Berufsorientierung zusammen. Schwerpunkt auch in diesem Jahr ist das Kennenlernen sozialer Berufe wie Altenpfleger, Pfleger, Erzieher oder etwa Notfallsanitäter.

An diesem Projekt sind Mädchen und Jungen aus der Klassenstufe 8 beteiligt, die freiwillig und zusätzlich zum regulären Unterricht verschiedene Berufe im sozialen Bereich kennenlernen wollen, in der Gruppe neue Erfahrungen machen und sich den Herausforderungen dieser Berufe stellen wollen.

Kooperationspartner bei diesem Projekt sind das Konrad-Manopp-Seniorenzentrum, alle Kindergärten in Riedlingen, das ZfP in Zwiefalten, die Luftrettung Ulm, Feuerwehr und Katastrophenschutz der Stadt Ulm, das Bundeswehrkrankenhaus (Notaufnahme), das Deutsche Rote Kreuz (Kreisverband Biberach) sowie die Gruppe der Sanitäter der Geschwister-Scholl-Realschule. Alle arbeiten am Projekt mit, so dass ein interessantes und abwechslungsreiches Programm entstanden ist. Gefördert wird die Maßnahme vom Europäischen Sozialfonds in Baden-Württemberg und von der Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit.

Gestartet wurde das Projekt in diesem Schuljahr mit einer Führung in der Wohngemeinschaft St. Gabriel am Marktplatz, eine Einrichtung der St. Elisabeth-Stiftung. Nach einer Einführung in die Arbeit einer Pflegeeinrichtung waren die Schüler dann für zwei Praxistage im Konrad-Manopp-Seniorenzentrum. Ziel war, dass die jungen Leute den Beruf des Altenpflegers oder der Altenpflegerin hautnah, vor Ort und praxisorientiert kennenlernen konnten. Die Rückmeldung der beiden Tage war sowohl bei den jungen Leuten als auch bei den Bewohnern des Seniorenzentrums äußerst positiv.

Um den Kontakt zu den Senioren zu vertiefen und sich noch in anderer Weise einzubringen, hatten die Schüler an einem Nachmittag gemeinsam Engelchen für die Stationen gebastelt und Adventslieder eingeübt. Eine Woche später waren die Schüler und ihre Projektbetreuer im Seniorenzentrum auf den drei Stationen, um für und mit den Bewohner Adventslieder zu singen. Es war ein gelungener Nachmittag, der allen Freude gemacht hat.

Weitere Aktivitäten der Projektgruppe nach den Weihnachtsferien werden die Praxistage in den Kindergärten der Stadt Riedlingen sein. Bei einer Exkursion nach Zwiefalten, zum Zentrum für Psychiatrie, werden den Schülern berufliche Möglichkeiten in diesem Arbeitsfeld vorgestellt. Eine Fahrt nach Ulm zur ADAC Luftrettungsstation „Christoph 22“, zur Feuerwehr und zum Katastrophenschutz soll den jungen Leute die Möglichkeit geben, die Berufe des Rettungssanitäters und des Feuerwehrmanns oder -frau zu erkunden. Ein ähnliches Berufsfeld eröffnet der Nachmittag mit einem Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes aus Biberach, der die Arbeit des DRK und die Funktionsweise eines Krankenwagens vorstellt.

„Wenn Schüler durch die Maßnahme berufliche Erfahrungen sammeln und darüber nachdenken, wohin der Weg führt, Einblicke in verschiedene Berufsfelder erhalten und sich mit Aufgaben und Tätigkeiten verschiedener Berufe beschäftigen, dadurch Eigenverantwortlichkeit, Selbständigkeit und Selbsteinschätzung stärken können, dann war das Projektjahr ein Erfolg“, so Projektleiter Reinhold Birkhofer.