Ein wahrlich feines „Textsorbet“

Mit Abstand haben die Zuschauer am Samstagabend im Riedlinger Lichtspielhauses Platz genommen und unter diesen Bedingungen kann man von einem vollen Haus sprechen, denn Betreiber Jürgen Matzner durfte beim Slam Poetry nicht alle Sitze belegen. Und diejenigen, die eine Karte ergattert hatten, sind auf ihre Kosten gekommen: Sie durften ein rund dreistündiges Sprachfeuerwerk genießen.

Moderiert hat die Veranstaltung Elias Raatz, der dem weitestgehend nicht fachkundigen Publikum zunächst die Spielregeln eines Poetry-Slam-Wettbewerbs erklärte. Für die Slammer gilt: Der vorgetragene Text muss aus der eigenen Feder stammen, ein Zeitlimit von sieben Minuten darf nicht überschritten werden und die Vortragenden dürfen sich weder verkleiden noch Accessoires mit vors Mikro nehmen. Die Jury bildet das Publikum und Raatz verteilte fünf „Jury-Ordner“ an Freiwillige, die den jeweiligen Vortrag spontan mit Punkten zwischen 1 und 10 bewerten sollten. Die höchste und die niedrigste Wertung wird gestrichen und der Finalsieger wird mittels Beifall des Publikums bewertet. Den Slammern ist es wichtig, auf einer Bühne zu stehen und vortragen zu können. Natürlich freuen sie sich über viele Punkte, doch sie neiden sich diese untereinander nicht.

Opener und roter Faden des Dichterwettstreits war ein musikalischer Poet: Liedermacher Aljosha Konter spielte auf seiner akustischen Gitarre eigene Musik und schmeichelte dem Publikum; als Stuttgarter habe er sich sofort in Riedlingen verliebt. Er sang über die Liebe zur Partnerin, zu seinen Eltern und zu seinen Geschwistern. In zwei Runden traten jeweils drei junge Slammer gegeneinander an: Richard König, Tonia Krupinski und Marina Sigl. In Richard Königs erstem Vortrag streiten zwei sich ständig widersprechende Männlein im Kopf des Protagonisten: „das eine ein Jäger, das andere ein Sammler, das eine Sprinter, das andre ein Gammler“. In seinem zweiten Vortrag, der ihn ins Finale brachte, kalauerte er mit ganz außergewöhnlichen Vergleichen („wie ein Blinder im Töpferkurs – ich vergreif mich im Ton“, „wie ein arbeitsloser Ziegenhirte – kein Bock“).

Nachdenklich und unter die Haut gehend war Tonia Krupinksi mit ihrem Verzweiflung ausdrückenden Slam über Liebeskummer, immer wieder wiederholte sie die Worte „verdammt“ und „ich weine“. Noch wirkungsvoller und eindringlicher im freien Vortrag erzählte sie über die Nöte einer jungen Frau mit Essstörungen („das Essen ist vorbei – jetzt ist das Kotzen dran“). Dafür bekam sie die Tageshöchstwertung von 29 Punkten.

Marina Sigl erzählte ironisch-begeistert von ihrem Chemiestudium: „Chemie ist geil“ und „es stimmt die Chemie“ und im zweiten Text beschrieb sie Erinnerungen durch „Kinderaugen gesehen“.

Im Finale bekam Richard König, der humorige Werbeslogans verbaut hatte, einen Tick mehr Beifall als Tonia Krupinski mit einer tieftraurigen Erinnerung an einen Freund, den sie an Alkohol und Drogen verloren hat. Eine schöne Abrundung des Abends war ein weiterer Auftritt von Aljosha Konter und die immer wieder eingestreuten kurzen Tiergedichte von Moderator Elias Raatz. Jürgen Matzner hat den Publikumsgeschmack getroffen, nicht nur Musik und Filme sind gefragt, auch Sprache kann begeistern und verzaubern.