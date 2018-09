Ein unkonventioneller Riedlinger

Ein junger Riedlinger mit eher unkonventionellem Werdegang ist gerade dabei, sich als Fotograf einen Namen zu machen: Alwin Maigler. Ein für Riedlingen relevantes Beispiel dafür ist das Buch über die Malerin Gerda Sorger, zu dem er die zahlreichen Fotos beigesteuert hat. Seit Samstag hängen im Café des Lichtspielhauses in Riedlingen etwa 25 seiner Fotografien – Alwin Maiglers erste Einzelausstellung. Bis Ende November zeigt er hier seine Art zu arbeiten, seine Kunst.

Meist großformatig – „zehn sind richtig groß!“, sagt Alwin Maigler –, schwarz-weiß und farbig, überwiegend Portraits, mit Rahmen auf ein beständiges Material gedruckt, präsentiert er hier seine neueren Arbeiten. Als 16-Jähriger habe er bereits viel fotografiert, mit einer einfachen digitalen Kamera. Gespeichert wurden die Ergebnisse im PC – und verschwanden durch einen Datenverlust. Das bedauert er, da ihn heute seine frühen Anfänge interessieren würden.

Seine erste Spiegelreflexkamera leistete er sich mit 18: „Zu meinem 18. Geburtstag hab ich von meinen Eltern Geld zu einer richtig gescheiten Kamera gekriegt.“ Für den großen Rest des teuren Apparats habe er arbeiten müssen, erzählt Maigler. Er verkaufte Fotografien, verdingte sich als Fotograf bei Hochzeiten und anderen Events, jobbte in unterschiedlichen Bereichen. Schnell sei ihm jedoch klar geworden, dass das Fotografieren sein Gebiet sei: „Fotografie wird’s!“ Er hörte, sah sich um und sagt heute, dass er das Glück hatte, die besonderen Menschen zu treffen, an die richtigen Leute zu geraten. Die förderten ihn, bildeten ihn aus, unterstützten ihn in seinem Berufswunsch. Namhafte Fotografen schulten sein Auge, erweiterten seine Fähigkeiten, sagt er.

„In Handtaschen gelebt“

Profis nahmen den jungen Mann als freien Assistenten unter ihre Fittiche und mit zu Kampagnen bei großen Werbekunden in der Automobil-, der Modebranche. Und er arbeitete mit im großen Team, schuf sich Kontakte. Da habe er viel gelernt und interessante Leute getroffen. Bei einem Auftrag für eine internationale Lederfirma beispielsweise habe er sechs Wochen „in Handtaschen gelebt“. Selbstbewusst sagt er dazu: „Da wird man fast irre, aber lernt, wie das ganze Geschäft funktioniert.“ Locker und freundschaftlich sei der Umgang untereinander; es gebe keine Hierarchien; das Leben sei abwechslungsreich; das ganze Team sei viel unterwegs: „Ich hab zwei Jahre auf Achse gelebt.“

Inzwischen lebt er wieder in Riedlingen. Dabei wird das Städtle ihn nicht mehr lange halten können, da es für seinen Beruf weniger ergiebig sei. Seine Aufträge bekomme er übers Internet oder durch Mundpropaganda. Es gelte, sich aus dem Gros der Fotografen herauszuheben und etwas Besonderes zu machen. Auch Smartphones, meint Maigler, ergeben tolle Bilder, machten jedoch noch keinen guten Fotografen aus. So arbeite er daran, eine eigene Handschrift zu entwickeln, für die er dann gebucht werde. Ästhetik sei ihm wichtig, und Natürlichkeit. Die Aufnahmetechnik stehe für ihn im Vordergrund; digitale Bearbeitung beschränke er auf ein Minimum, verwende sie nur zum „Feinschliff“.

In Kontakt zum Modell

Das Fotografieren sei eine zeitaufwendige Art, sagt Alwin Maigler; lebendige, lebensechte, aussagekräftige Portraits zu gewinnen, liege ihm dabei besonders am Herzen. In einem Vorgespräch suche er den Zugang zu den Personen, die auf dem Bild festgehalten werden wollen und bemühe sich, herauszufinden, was sie sich vorstellen und was machbar sein könnte. Der Kontakt zwischen Fotograf und Modell sei ihm sehr wichtig.

Inzwischen publiziere er in Magazinen, arbeite international vorwiegend an Modestrecken. Schwarz-weiß zu fotografieren sei eines seiner Merkmale. Eine gute Kamera mit verschiedenen Objektiven und einiger Technik verwende er dabei. Als Hobby und für „Spielereien“ benütze er auch zwei Polaroid- und – aus dem väterlichen Erbe – mehrere Analog-Kameras. „Das macht einfach Spaß“, setzt er schmunzelnd hinzu.

Leicht zu handeln sei er nie gewesen, blickt er – mit heute 22 – auf seine Jugendjahre zurück. Seine Freiheit sei ihm von jeher wichtig und er genieße es, sich noch nicht festlegen zu müssen, offen zu sein, sagt er selbstbewusst. Ein junger Mann, weit herumgekommen und doch in der Kleinstadt zu Hause, mit blitzenden Augen und offenem Lachen, Knöpfe in den Ohren und meist mit Hut, mit unkonventioneller Laufbahn und interessanten beruflichen Kontakten: ein Riedlinger.