Ein Terzett von besonderer Ausstrahlung

Auch das 26. Galeriekonzert in Riedlingen war wieder etwas ganz Besonderes. Die Zuhörer zeigten sich hingerissen von der Kunst des Trios der Salzburger Hofmusik, das mit seinen Vorträgen in der Galerie zum Heiligen Geist für besondere Atmosphäre sorgte. Neben Werken von Franz Schubert und Robert Schumann, die Kontakte zu Conrad Graf in Wien hatten, gab es eine musikalische Begegnung mit zwei Komponisten, die aus der Umgebung stammen, Franz Anton Hoffmeister und Conradin Kreutzer aus Meßkirch.

„Die Freude ist groß“ überschrieb Dr. Christa Enderle ihren Prolog zum ersten Galeriekonzert ihrer Amtszeit als neue Vorsitzende des Altertumvereins. So wie die von Wolfgang Brunner 1992 gegründete „Salzburger Hofmusik“ in einem weiten Bogen viele Komponisten vereinte, die alle mit Conrad Graf in Bezug standen, band sie alle Freunde des Graf’schen Hammerflügels, auch die „pro arte-Stiftung“ der Kreissparkasse, in ihren Willkommensgruß ein.

Über Wolfgang Brunners weich fließenden Passagen am Hammerflügel ließ Ernst Schlader mit einer seiner historischen Klarinetten die Zuhörer eintauchen in die „verträumte Welt von Schumann“, wie es der Pianist als Konzertauftakt formulierte. Dass Schumann mit seinen „Fantasie-Stücken“ nicht nur mit „Zeit und Ausdruck“ in Verbindung gebracht wird, unterstrichen die beiden Künstler in harmonischem Einvernehmen. Nach „Zart und mit Ausdruck“ zeigte Schlader bei „Lebhaft, leicht“ im gesamten Tonraum seiner Klarinette sein virtuoses Können ohne Ecken und Kanten. Wie vielseitig und ausdrucksstark Schumanns Musik ist, war nicht nur an Brunners Körpersprache abzulesen. Die Bezeichnung „Rasch und mit Feuer“ wurde von ihm und seinem Partner in vielen Phasen, nicht hat nur bei bedeutsamen Eckpunkten in herrlicher Virtuosität bravourös umgesetzt.

Hinter Schumanns „Frauenliebe und Leben“ verbirgt sich nach Gedichten von Adelbert von Chamisso ein in sich abgeschlossener Zyklus von acht Liedern für Sopran und Klavier. Jugendlich strahlend in der Stimme, für eine Sopranistin mit beneidenswerter Sprechkultur in vielen auch hohen Phasen sprachlich gut verständlich, gepaart mit bestaunenswerter Vielfalt in Ausdruck und Ausstrahlung, so verlieh Marianna Herzig dieser zunächst freudvollen Liedfolge strahlendes Profil. Nachdem sie „ihn gesehen“ hatte, schwärmte die Sängerin voll verliebter Freude im Gesichtsausdruck „Er, der Herrlichste von allen“. Bis in höchste Höhen ließ sie ohne Druck ihre strahlkräftige Stimme erschallen, denn voll Leidenschaft bekannte sie: „ Ich kann’s nicht fassen, nicht glauben.“ In innigem Einvernehmen mit dem Ring an ihrem Finger bekannte sie: „Ich will ihm dienen“, animierte bei aller Geschäftigkeit „Helft mir, Schwestern“, temperamentvoll und eilend, um rechtzeitig gerichtet zu sein.

Bei all diesen stimmungsvoll ganz verschiedenen Bildern verströmte Wolfgang Brunner bewundernswertes Einfühlungsvermögen und stete Ruhe, die auf die Sängerin ausstrahlte. Zärtliche Passagen, für den „Süßen Freund“ von beiden Interpreten fröhlich und liebevoll nachgezeichnet, führten zur Bitte der jungen Frau: „Bleib an meinem Herzen“, denn nur eine Mutter weiß, was Liebe heißt. Umso tragischer, mit ganz anderem Gesichtsausdruck der Sängerin, der erste Schmerz, den sie erleiden muss, denn „Die Welt ist leer“, der Schleier des verlorenen Glücks ist wie durch einen Unfall gefallen. In einem langen, bedrückenden, allmählich verklingenden Adagio des Pianisten lässt Schumann Interpreten und Zuhörer in der Realität der Welt zurück.

Harmonisch agierende Einheit

Mit Conradin Kreutzers Vergangenheit in Zwiefalten und Altheim zeigte die „Salzburger Hofmusik“ ihre weit vernetzten Beziehungen, die alle mit Conrad Graf zu vereinen sind. Wie leicht dahingleitende Wasserwogen verbanden sich die drei Solisten des Abends zu einer herrlich harmonisch agierenden Einheit. Die bekannten Verse „Das Ringlein sprang entzwei“ aus Kreutzers „Mühlrad“ deuteten die Künstler in einer Fülle musikalischer Bausteine, bestens ineinander verwoben.Auch dramatische Punkte wie „Ich möchte am liebsten sterben“ wurden mit viel Empfindungskraft in das Gesamtkunstwerk der Wiedergabe eingebunden.

In einer Sonate von Franz Anton, Hoffmeister aus Rottenburg und Organist in Wien, weitete sich ein flüssiger Prolog als zügig angegangenes Allegro zu einem rasanten Zwiegespräch zwischen Klarinette und Klavier. Schlader musizierte auf einer anderen Originalklarinette, um die musikalische Sphäre von Hoffmeister besser aufleben zu lassen. In vielen emotional geprägten Szenen über Brunners nicht enden wollenden Läufen ließ er sein Instrument im gesamten Klangraum erschallen. Dass es dennoch für Zäsuren und kleine Retardandi genügend Zeit zum Atemholen gab, spricht für den künstlerisch hohen Stand der beiden Interpreten. Bezaubernd und beschwingt in fast schwereloser Gelöstheit das Rondo. So leben Künstler ihre Musik!

In seinem Todesjahr 1828 schrieb Franz Schubert seine Vertonung zu „Der Hirt auf dem Felsen“. Bedachtsam mit klaren langen Tonfolgen der Einstieg von Klarinette und Klavier zu Herzigs Interpretation mit ganz unterschiedlichen Klangfärbungen. Mit zunehmendem Fortgang der Geschichte verdichten sich Gesang und die beiden Instrumente zu beeindruckender Harmonie. Die Zuhörer erleben in der direkten Nähe des Konzertraums Empfindungen von Freude bis zu Schmerz, von innigen und fast dramatisch interpretierten aufwühlenden Phasen. Dennoch: Voll mitreißender Freude jubiliert die Sopranistin: „Der Frühling soll kommen.“ Dies steht zugleich als rasante Abrundung eines begeistert aufgenommenen und mit viel anerkennendem Beifall gewürdigten Konzerts. Auch bei der zauberhaften Zugabe des Terzetts sollte und wollte niemand „weinen wie im Kämmerlein“. Ganz im Gegenteil: Die „Salzburger Hofmusik“ hat sich mit dem Graf’schen Hammerflügel in Riedlingen einen neuen Freundeskreis erschlossen.