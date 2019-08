Ein Stück Geschichte erwacht

Die Behindertensportgruppe, bestehend aus Herzsport, Lungensport und Sport nach Krebs, des TSV Riedlingen, ist auf dem Campus Galli gewesen. Der Tagesausflug fand unter der Leitung von Kurt Gehweiler statt. Auf Grundlage des St. Galler Klosterplans errichten Handwerker hier mit den Mitteln des 9. Jahrhunderts eine Klosterstadt.

Auf der Baustelle bei Meßkirch erwacht nun ein Stück Geschichte zum Leben, ganz ohne Maschinen oder modernes Werkzeug. Es werden Holzbalken mit Äxten behauen, Ochsen ziehen Baumstämme zur Baustelle und aus der Schmiede ertönt der Ton des Amboss. Alles wird mühsam von Hand gemacht und läuft deutlich langsamer ab, als auf anderen Baustellen heutzutage.

Entlang eines Rundwegs unter fachkundiger Führung durch die Klosterbaustelle gibt es viel zu sehen, wie zum Beispiel die Werkstätten der Handwerker, bestehend aus Drechsler, Färber, Imker, Korbmacher, Ochsenführer, Schindelmacher, Schmied, Steinmetz, Töpfer, Weber und Zimmerer oder der Landwirtschaft. Hinter dem Marktplatz erhebt sich die Holzkirche mit ihrem Kreuzgang und den wunderschönen Chorschränken im Innern.

Daneben, im hölzernen Glockenturm, hängt eine vor Ort gegossene Bronzeglocke, die täglich zum Mittagessen läutet. Nach dem Mittagessen konnten die Teilnnehmer vom Knopfmacherfelsen einen gigantischen Blick ins Donautal bis zum Kloster Beuron werfen. Als weiteren Höhepunkt besichtigten sie die Wallfahrtskapelle „Maria Mutter Europas“. Dieses kirchliche Gesamtkunstwerk verweist auf den Namen Gnadenweiler. Das vom Breisacher Künstler Helmut Lutz gestaltete kirchliche Gesamtkunstwerk verweist auf die gnadenvolle Rettung Noahs und der Arche und somit auf den Erhalt der Schöpfung Gottes. Der Altar in Form eines Schiffsbugs wurde aus Bärenthaler Tuffstein gehauen. In einer Öffnung an der Stirnseite sind die Reliquie der seligen Kreuzschwester Ulrike Nisch, ein Samtbeutel, der Päckchen mit Erde aus allen Orten mit dem Namen Bärenthal enthält, und eine Urkunde eingemauert. Das Deckenbild zeigt die Hände von Gott-Vater, denen eine Taube entfliegt. Der Tabernakel wurde 1956 von Bruder Paulin Cordell OSB, einem Goldschmied der Erzabtei Beuron angefertigt. Nach einer Kaffeepause im Kapellenblick, begann die Heimfahrt durch das wunderschöne Donautal. Bei jedem Ausflug nutzen die Teilnehmer die Möglichkeit, die Geselligkeit und Kameradschaft durch Unterhaltung zu pflegen.