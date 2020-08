Ein Sommerbuch mit „Bienenlektionen“

Der perfekte Sommertag: Liegestuhl aufklappen, Sonnenschirm in Position bringen und ein gutes Buch aufschlagen. SZ-Mitarbeiterin Eva Winkhart empfiehlt als Ferienlektüre „Der Honigbus“ von Meredith May.

Als ihre Eltern sich scheiden lassen ist sie fünf. Ihre Mutter versinkt in Depression und Lebensunfähigkeit, schafft die Versorgung und Erziehung ihrer beiden Kinder nicht mehr. Sie nimmt daher die Ich-Erzählerin und deren jüngeren Bruder mit zu ihren Eltern nach Kalifornien. Dort steht ein ausrangierter grüner Militärbus, rostig, von Unkraut umwuchert, in dem der Großvater regelmäßig verschwindet. Der Bus enthält alles, was er zum Schleudern und Abfüllen des Honigs, zur Versorgung seiner Bienen benötigt. Hierhin will sie unbedingt. Nach und nach öffnet der Großvater – eigentlich ist er der Lebensgefährte ihrer Großmutter – ihr seine Welt und die der Honigbienen. Er erklärt ihr das Leben anhand der Bienen und führt sie so durch ihre schwierige Kindheit, tröstet sie mit dem Beobachten der Bienen. „Je mehr ich im Lauf der Zeit über die innere Welt der Honigbienen erfuhr, desto mehr verstand ich die äußere Welt der Menschen“, ist auf den ersten Seiten des Prologs zu lesen. Jede Kapitelüberschrift hat eine Unterzeile, die sich auf das bezieht, was das Kind aus der Welt der Bienen erfährt: „eine Bienenlektion“ in Freundschaft, in Geduld, in Entscheidungsfindung, in Loyalität, in Selbsterhaltung, in Vertrauen.

Zwischen 1975 und 1987 ist die Handlung angesiedelt, mit einem letzten Kapitel von 2015. Dem Buch vorangestellt ist ein Zitat aus König Heinrich der Fünfte von William Shakespeare: „So arbeiten die Honigbienen, Wesen, Die von Natur aus für der Menschen Reiche Ein Vorbild ordentlichen Waltens sind.“

Ein richtiges Sommerbuch versprich das Cover: gelbe Ringelblumen und Bienen. Die junge amerikanische Autorin und Journalistin Meredith May packt ihre persönlichen Erinnerungen in dieses Buch; in der Rubrik der Sachbücher oder Memoirs wird es geführt. May ist selber Imkerin mit einer langen Tradition in der Familie und hält immer noch den letzten Bienenstock ihres inzwischen verstorbenen Großvaters.