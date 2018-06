Ein Schwarzer wird waschechter Mohr

Er sei so schwarz, dass man ihn gar nicht sauber kriegen könne, behaupteten die Waschweiber. Und dass er aus dem Unterland kommt, aber ein Riedlingerin geheiratet hat. Und dass er mit dem Satz „Fanget dia Kerle und guckat was se treibet“ Berühmtheit erlangt habe, weit über die Region hinaus. Erraten? Der ehemalige Landrat Dr. Wilfried Steuer ist am Mittwochabend von den Waschweibern zum Riedlinger Ehrenmohr gewaschen worden – ein Mann dem der „Froschkuttlaorda lieber ist als das Bundesverdienstkreuz“.

Die Waschweiber plapperten und tratschten wieder über den zu Waschenden, so dass den vielen Besuchern Stück für Stück etwas mehr über die Identität des zu Ehrenden verraten wurde. Und auch über den ehemaligen Landrat und Landtagsabgeordneten aus Emerfeld hatten sie die eine oder andere Anekdote parat.

Der 83-Jährige – dem es noch gut geht, weil seine Frau und seine Schafe es gut mit ihm meinen, wie er sagte – sei von Kopf bis Fuß ein Liebhaber Riedlingens und unterstütze noch heute die Kunst und Musik in der Stadt. Das habe er auch schon in seiner aktiven Zeit als Landrat getan. Etwa als ihn ein trunkener FZ’ler auf einem Ball in der Stadthalle anlallte, dass er doch „mol ein Instrument“ zahlen könnte. Das ließ sich der damalige Landrat nicht zwei Mal sagen und sich auch nicht lumpen. Eine Woche später trudelte ein Brief samt Scheck beim Tambourmajor ein. „An meinen nächtlichen FZ-Narrenfreund; was ein Landrat verspricht, das hält er auch... anbei einen Scheck für ein Instrument!“

Auch die Geschichte mit der alternativen Kommune auf dem Bussen wurde von den Waschweibern wieder ausgegraben. Die Mitglieder der Kommune seien nackt vor dem Fenster ’rum gelaufen. Und als deren Hund auch noch am Friedhof den Weihwasserkessel leergesoffen habe, sei Steuer der Kragen geplatzt. In einem Interview hat er dann gesagt: „Fanget dia Kerle und guckat was se treibet“ – und mit diesem Satz wurde er sogar im Nachrichtenmagazin „Spiegel“ zitiert.

Und wer bis dahin noch immer nicht wusste, wer gemeint war, bekam noch zwei eindeutige Hinweise: er sei Hobbyschäfer auf der Alb und seine liebster Redebeginn: „Meine oberschwäbischen Landsleute“...

Seinen „lieben närrischen, oberschwäbischen Landsleuten“ bekannte Steuer nach dem Extra-Waschgang auch, dass er sich sehr wohl fühle als Ehrenmohr – und das in seinem Alter. Das sei ja noch besser wie in der katholischen Kirche, wo die Kardinäle ab 80 keine Päpste mehr wählen dürfen. Der Farbe schwarz fühle er sich seit jeher verbunden, bekannte Steuer – nicht nur politisch. Als Kind sei er nach dem Krieg bei den Sternsingern auch der Mohr gewesen. Leider gebe es ja kein Gasthaus Mohren mehr, aber immer hin noch eine „Mohrenscheuer“, die dem Kreis gehört. Und er hoffe, dass der Landkreis nicht auch die Mohrenscheuer aufgebe, so wie das Krankenhaus.

Mit einem Eimerchen als Zeichen und einer Urkunde aus der Hand des Zunftmeisters Thomas Maichel wurde Steuer in die Riege der gewaschenen Mohren aufgenommen. Er sei „ein Politiker vom alten Schlag, mit Charakter ohne Frag’“, lobte auch Maichel den langjährigen Froschkuttler zum Abschluss der kurzweiligen Mohrenwäsche, die dieses Jahr noch eine kleine Neuerung zu bieten hatte: In einem Spiel wurden Kinder in das Geschehen einbezogen.