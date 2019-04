Ein Schenkung macht es möglich

Das passiert einem Museum nicht alle Tage: Eine Schenkung von über 60 Bildern aus allen Schaffensperioden des bekannten Riedlinger Künstlers Anton Denzel (1888-1962). Schon mehrfach wurden seine Bilder themenbezogen in der Städtischen Galerie präsentiert. Doch die Verfügung seiner 2017 verstorbenen Tochter Marianne Berger aus Markdorf lässt eine weitere Schau zu: „Heimat um den Bussen“. Diese wird am Freitag, 12. April, um 19.30 Uhr in der Städtischen Galerie eröffnet.

Das früheste entstandene Bild, eine Zeichnung des Dorfes Seekirch am Federsee aus dem Jahre 1911 und das 1912 entstandenen Ölbild „Vagabund“ sind in der Sammlung des Altertumsvereins Raritäten. Begeistern können die kleinformatigen Landschaftsbilder aus der Gegend und – wofür Anton Denzel besonders bekannt wurde – seine unnachahmlichen Tiermalereien in mehreren Techniken. Sein Realismus in der Tiermalerei, seine perfekte anatomische Kenntnis lassen auch das wiederholte Thema Schafe und Pferde zum Erlebnis werden.

Hengstreiter im Steinbruch

Der heimatliche Bezug zur Ausstellung wird verstärkt durch Bilder mit dem Hengstreiter und dem Hengststall im Steinbruch, woran viele Riedlinger noch lebhafte Erinnerungen haben. So hat die Schenkung einen Rahmen gegeben, der den Titel der Ausstellung „Heimat um den Bussen“ rechtfertigt und diese in vielen Farben und Motiven nahe bringt.

Marianne Denzel, in Riedlingen 1925 geboren, heiratete 1950 den Riedinger Dr. Robert Berger. Ihrer Heimatstadt blieb sie zeitlebens verbunden. Dem letzten Willen der Verstorbenen entsprechend, sollten die Denzel-Bilder im Besitz der Söhne Robert und Dieter beziehungsweise deren leiblichen Nachkommen verbleiben. Falls diese auf Bilder verzichten würden, sollten sie an den Wirkungsort von Anton Denzel, das heißt an die Stadt Riedlingen, zurückgelangen. Diesem Wunsch wurde entsprochen und der Nachlass, etwas mehr als 60 Bilder, im November 2017 an Winfried Aßfalg in Markdorf übergeben. Daraus wurde die aktuelle Ausstellung zusammengestellt.