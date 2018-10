Ein Schaufenster der Rassezucht

Parallel zum alljährlich wiederkehrenden Gallusmarkt veranstaltet der Geflügel- und Vogelfreunde Verein Riedlingen bereits zum 42. Mal die Donau-Bussen-Schau in der Kalbinnenhalle in Riedlingen. Dabei wurden die Tiere von Preisrichtern bewertet und die schönsten prämiert.

Als Auftaktveranstaltung zum Gallusmarkt konnte der Ehrenvorsitzende des Riedlinger Vereins, Josef Brüstle aus Neufra, zusammen mit dem Sparkassenpräsidenten Peter Schneider und Riedlingens Bürgermeister Marcus Schafft als Schirmherr die Veranstaltung eröffnen. Brüstle begrüßte im Namen des Vereines alle Ehrengäste, Aussteller und Anwesenden. Sein Dank galt allen Organisatoren, Helfern, Spendern, Ausstellern, Züchtern und Preisrichter.

In der sonnenbestrahlten Halle wurden nahezu 1000 Tiere in Einzelkäfigen und Volieren präsentiert. Aus dem gesamten süddeutschen Raum nutzten Züchter die Gelegenheit sich zu messen und sich auszutauschen. Bereits an den Vortagen hatten die 17 Preisrichter die ausgestellten Kleintiere bewertet. Darunter Gänse, Enten, Hühner, Tauben sowie Kaninchen. Die Donau-Bussen-Schau sei „das Schaufenster der oberschwäbischen Rassekleintierzucht“, hieß es.

In seiner Ansprache richtete Brüstle seinen Dank an Schafft für sein Engagement als Schirmherr und für die Bereitstellung der Halle. Bedauerte aber auch die vielen Vorschriften für die Veranstaltung. Auch brachte er zum Ausdruck, dass die Donau-Bussen-Schau auf die Halle angewiesen sei und er mit Sorge auf deren möglichen Abriss schaue. „So schnell schießen die Preußen nicht“, entgegnete ihm Schafft in seiner Ansprache. Der Abriss und Neubau gestalte sich noch recht zeitintensiv. Er zeigte sich stolz, dass Riedlingen nun zum 42. Male bereits im Mittelpunkt der oberschwäbischen Kleintierzucht steht.

Schneider erwähnte in seiner Ansprache, dass die Donau-Bussen-Schau „viel schöner und interessanter sei, als die landwirtschaftliche Ausstellung auf dem Cannstatter Wasen“, die er vor kurzem besucht hatte. Schneider stellte besonders den „schönen Bezug zur Natur“ und das „gute Verhältnis zu den Tieren“ in den Vordergrund. Für ihn sei die Schau der Höhepunkt des Gallusmarktes, den er bisher kein Jahr ausgelassen habe.

Stellvertretend für alle Preisträger, erhielt der 1.Vorsitzende des Vereines, Karl Schirmer aus Dürmentingen, aus der Hand des Bürgermeisters das Stadtehrenband für seine Züchtungen. Die Übergabe der restlichen Preise und Ehrungen erfolgte später, sowie bei der Abholung der Tiere, da viele Züchter von weit her kamen und die Tiere bereits am Donnerstag angeliefert hatten.

Nach einem kleinen Umtrunk ging es dann zur Besichtigung der Tiere. Mit viel interessantem Fachwissen wurden auch Laien durch die Ausstellung begleitet. Derjenige, für den das Huhn nur ein „dummes Huhn“ ist, wurde eines Besseren belehrt. Genau wie bei den Gänsen, Enten und Tauben gibt es nicht nur ein Huhn, sondern das „Geflügel“ unterscheidet sich sehr durch Rassen, Farben, Gefieder und natürlich auch der oft exotischen Namen wie: Australorps, Marans, Sundheimer, Wyandotten, Vorwerkhühner, La Flèche, Antwerpener Bartzwerge...

Während die Zuchthühner eine normale Lebenserwartung von rund fünf Jahren haben, leben Tauben fast das Dreifache an Jahren. Auch erfuhr man, dass Eier die mit Filzstift markiert wurden, sich nicht weiterentwickeln und kein Küken schlüpft. Das gleiche geschieht auch bei Eiern mit zwei Dottern; es gibt also keine Zwillingshühner.

Nach so viel „Fachchinesisch“ und Fachwissen konnte man seinen Kaffeedurst und Kuchenhunger stillen und den Besuch der Donau-Bussen-Schau ausklingen lassen.

Die Ausgezeichneten

Mit dem Donau-Bussen-Band wurden ausgezeichnet:

Sascha Albat - Pfeifgänse; Josef Maile - Marans; Domenic Schmid - Zwerg-Langschan; Anita Kunz - Zwerg-Wyandotten; Karl Abhalter - Saarlandtaube; Karl Schirmer - Voorburger Schildkröpfer; Gottlob Alber - Startauben Silberschuppen; Hanna Zimmermann - Vorwerktauben; Albrecht Alber - Kupfergimpel; Alfred Kimmel - Kupfergimpel; Josef Abele - Castor-Rex.

Mit dem Stadtehrenband wurden ausgezeichnet:

Sonja Hermann - Deutsche Pekingente; Sigfried Nadig - Campellente; Heiner Mayer - Schlesische Kröpfer; Günter Röschel - Süddeutsche Blassen; Domenic Schmid - Süddeutsche Schnippen; Lena Strobel - Dragoon; Franz Weber - Vorwerkhühner; Thomas Röschel - Antwerpener Bartzwerge; Gerhard Lauber - Kupfergimpel; Brigitte Röschel - Goldgimpel; Lukas Reißner - Satin.

Mit dem Süd-West-Band wurde ausgezeichnet:

Marc Morof - Kupfergimpel.