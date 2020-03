Ein Riedlinger schreibt Musikgeschichte

Am heutigen Samstag, vor 197 Jahren, schrieb Sebastian Rau, der aus Riedlingen gebürtige Hirschwirtssohn, Musikgeschichte. In einem Brief berichtete er als Erster über den Tod Beethovens, der am 26. März 1827 starb. Rau hatte in Freiburg von 1800-1805 Theologie und Jura studiert und fand danach in Wien eine Stellung als Hofmeister und Erzieher bei einem der einflussreichsten Bankiers der Zeit, Bernhard von Eskeles. In diesem Hause, ging damals die beste Gesellschaft ein und aus. Da wird der Riedlinger wohl auch den 1794 in Prag geborenen Komponisten und Klaviervirtuosen Ignaz Moscheles kennengelernt haben, der 1808 nach Wien kam und auf den auch Beethoven ob dessen großen Begabungen aufmerksam geworden war. Zwischen Rau und Moscheles entwickelte sich eine Freundschaft, wie man aus später erfolgten Briefwechseln entnehmen kann.

Ignaz Moscheles durfte als „Schützling“ Beethovens 1814 den Klavierauszug von Fidelio bearbeiten. 1820 wurde er auf seiner Konzertreise in Paris gefeiert und ließ sich 1821 in London nieder, wo er bis 1846 lebte und arbeitete. Dort dirigierte er 1832 die erste Aufführung von Beethovens „Missa solemnis“ und übersetzte Schindlers Biographie über Beethoven ins Englische. Während der Londoner Zeit wechselten Rau und Moscheles einige Briefe, in denen Moscheles „die ganze Familie Eskeles“ ebenso „herzlich“ oder „von ganzem Herzen“ grüßen lässt wie er es tut. Rau verwendet in seinen Briefen an Moscheles nach London die Anrede „Lieber Freund“ und hält das Schreiben in der „Du“ - Form, wogegen Beethoven mit Moscheles in der „Sie“ - Form korrespondierte.

Warten auf die Symphonie

Rau hatte im Auftrag der Philharmonischen Gesellschaft London die seitens Ignaz Moscheles‘ für Beethoven freigemachten Gelder zu verwalten. Beethoven sollte von dort zur Linderung seiner finanziellen Not und angesichts der schweren Erkrankung 1000 Gulden Zuwendung erhalten, obwohl die Gesellschaft seit Jahren auf die bestellte und von ihm zugesagte Symphonie wartete. Dafür war er bereits 1823 im Voraus bezahlt worden. Noch am 14. März schrieb Beethoven quasi als Bittsteller an Ignaz Moscheles, es werde ihm sicher gelingen, „ein günstiges Resultat für mich bey der philharm. Gesellschaft zu erwecken“. Der Beschluss einer finanziellen Unterstützung für Beethoven wurde am 28. Februar 1827 gefasst. Das Eintreffen des Geldes in Wien und die Unterbreitung dessen durch Sebastian Rau schildert er in seinem Brief vom 17. März 1827: „[…] Indeß hat die Anzeige der eingetretenen Hülfe eine merkwürdige Veränderung zur Folge gehabt. Durch die freudige Gemüthsbewegung veranlaßt, sprang in der Nacht eine der vernarbten Ponctionen auf, und alles Wasser, das sich seit 14 Tagen gesammelt hatte, floß von ihm. Als ich ihn des andern Tags besuchte, war er auffallend heiter, fühlte sich wunderbar erleichtert.“

Rau empfahl Beethoven, nicht den ganzen Betrag auf einmal abzuheben, sondern die Hälfte bei Herrn von Eskeles „in sicherer Verwahrung zu lassen“. Doch Beethoven wollte darauf nicht eingehen und gab zu, vor einer Kreditaufnahme gestanden zu haben. Auch Schindler, Beethovens erster Biograph, hatte vermerkt, es wäre besser gewesen, wenn die Philharmonische Gesellschaft nur eine teilweise Auszahlung des Betrages festgelegt hätte. Beethoven, so schreibt Schindler an Moscheles, soll sich jedoch sehr darüber gefreut und ganz vergnügt gesagt haben, „nun können wir uns wieder manchmahl einen guten Tag anthun.“

Erschütternde Schilderungen

Rau hatte also mit Beethoven engen Kontakt in dessen letzten Lebenstagen. Selbst Beethoven erwähnte Rau in seinem Brief vom 18. März 1827 an Moscheles, den allerdings bereits Anton Schindler, schreiben musste: „An Hrn. Rau habe ich der philh. Gesellschaft und Ihnen einen neuen Freund zu danken“, ließ Beethoven notieren. Erschütternd sind die Schilderungen Sebastian Raus in seinen Briefen über den Gesundheitszustand und der Verfassung Ludwig van Beethovens, die er an Ignaz Moscheles schrieb. „[…] Ich fuhr auf der Stelle zu ihm; um mich von seiner Lage zu überzeugen und ihm die bevorstehende Hülfe anzuzeigen. Es war herzzerreißend ihn zu sehen, wie er seine Hände faltete und sich beynahe in Thränen der Freude und des Dankes auflöste. Wie belohnend und beseligend wäre es für Euch - ihr großmüthigen Menschen gewesen, - wenn Ihr Zeugen dieser höchst rührenden Scene hättet seyn können! Ich fand den armen Beethoven in der traurigsten Lage; mehr einem Skelette, als einem lebenden Wesen ähnlich. Die Wassersucht hat so sehr um sich gegriffen, daß er schon 4-5 mahl abgezapft werden mußte. Er ist in ärztlicher Beziehung in den Händen des Dr Malfatti, also gut versorgt. Malfatti gibt ihm wenige Hoffnung. Wie lange sein gegenwärtiger Zustand noch dauern, oder ob er überhaupt gerettet werden kann, läßt sich nicht bestimmen. […]“

Während Anton Schindler am 24. März nach London berichtete, dass Beethoven bereits im Sterben liege und „noch ehe dieser Brief außer den Linien der Hauptstadt ist, ist das große Licht auf ewig erloschen“, teilte Sebastian Rau zwei Tage nach Beethovens Tod seinem Freund Moscheles und damit der übrigen Welt als erster in seinem Brief vom 28. März 1827 mit. Weiter heßt es: „Er verschied den 26tn März Abends zwischen 5-6 Uhr - unter dem herbesten Todeskampf und schrecklichen Leiden. Er war jedoch schon den Tag zuvor ohne alle Besinnung. […] Den 29. 3. wird B. begraben. Es erging eine Einladung an alle Künstler, Kapellen und Theater. 20 Virtuosen und Compositeurs werden die Leiche mit Fackeln begleiten. […]“

In Wien gestorben

Mit dieser ersten schriftlich hinterlassenen Nachricht über den Tod Beethovens ging Sebastian Rau aus Riedlingen in Wien in die Musikgeschichte ein. Leider ist bis heute kein Porträt von ihm aufgetaucht, so dass wir in dieser Hinsicht lediglich seine Handschrift kennen. Rau wurde 64 Jahre alt. Er starb in Wien am 31. Mai 1846 im Hause 253 Michaelerplatz (Kohlmarkt- heute Herrengasse 2). Der Eintrag im Sterberegister der Pfarrei St. Michael lautet: „Herr Sebastian Rau, Privatier, ledig, von Riedlingen im Königreiche Württemberg gebürtig“ starb an „Entkräftung“, versehen mit den Sterbesakramenten. Er wurde am 3. Juni auf dem Friedhof in Schönau begraben. In einem seiner Briefe an Ignaz Moscheles hatte Rau auf sein Augenleiden hingewiesen, das ihn drei Wochen „zwischen den vier Wänden meines Dormitoriums gefangen hielt“. Auch am 28. März führt er noch seine „anhaltenden Augenschmerzen“ an. Raus Testament, das in Wien verwahrt wird, konnte auch im Notariatsarchiv Riedlingen in Kopie eingesehen werden.

(Alle Briefzitate aus der Sammlung Wegeler W 31-34, Beethovenhaus Bonn. Die Beiträge über Rau sind eine Kurzfassung des Beitrags von Winfried Aßfalg: Sebastian Rau aus Riedlingen. Erzieher, Hofmeister, Treuhänder in Wien. In: BC – Heimatkundliche Blätter für den Kreis Biberach Heft 2/2005 S. 47-56).