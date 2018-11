Ein Multitalent des Frühklassizismus’

Einen viel beachteten Vortrag hat Winfried Aßfalg am Dienstagabend präsentiert zum 200. Todesjahr des Künstlers Johann Friedrich Vollmar (1751 bis 1818). Vor etwa 80 Zuhörern stellte der Vorsitzende des Altertumsvereins in der Kundenhalle der Kreissparkasse seine Forschungen und Erkenntnisse vor über diesen Bildhauer, Stukkator, Maler, Altarbauer und Architekten – den „berühmten Bildhauer aus Riedlingen“ –, der selber einige Zeit Bürger der Stadt war. Aßfalgs unermüdlichem Suchen in Archiven, seinem Spürsinn, seiner Ausdauer, seinen Verbindungen und seinem Beziehungsgeflecht ist es zu verdanken, dass inzwischen Einzelheiten zu Leben und Werk von Johann Friedrich Vollmar bekannt sind.

Ein „Multitalent“, so Regionaldirektor Matthias Reichelt – dem Hausherrn bei der von Altertumsverein und Volkshochschule Donau-Bussen getragenen Veranstaltung – in seinem Schlusswort, habe Winfried Aßfalg mit Johann Friedrich Vollmar seinem Publikum vorgestellt, einen Mann, modern und „wahnsinnig produktiv“. Einzig „das Marketing“ habe Vollmar gefehlt; sein wirtschaftlicher Erfolg sei ausgeblieben. Und auch Winfried Aßfalg zeigt die andere Seite des Künstlers – er stattete zahlreiche Kirchen aus in Süddeutschland und der Schweiz –, „der offensichtlich ständig unter Geldmangel litt“. Dabei strahle sein „vom Frühklassizismus geprägtes Gesamtkunstwerk eine in klassischer Schönheit und Eleganz begründete wohltuende Schlichtheit aus, die beeindrucken kann“. Seine künstlerische Gesamtleistung nehme einen beachtlichen Stellenwert ein.

Mit Leidenschaft stellt Winfried Aßfalg seinen umfangreichen und informativen Ausführungen Geschichten und Geschichtchen zur Seite, um anschaulich seine Forschungen über den bisher wenig erforschten Künstler zu untermauern. Und das Künstlerdasein war Vollmar nicht in die Wiege gelegt. Geboren wurde er in Wil/St.Gallen in der Schweiz in eine Sippe von Scharfrichtern, einer im sozialen Gefüge jeder Stadt am äußersten Rande stehenden Berufsgruppe. In zahlreichen Archiven habe er Hinweise gefunden über die Scharfrichterfamilie Vollmar. Nach „einer deutschlandweiten Recherche“, so Aßfalg, sei er an ein ganz besonderes Buch aus der Familie Vollmar gekommen, das inzwischen im Museum in Riedlingen ist. In diesem 600 Seiten starken Folianten habe Johann Friedrich Vollmar – der Vater – Rezepte gesammelt für Mensch und Tier. Zum Amusement der Zuhörer zitiert Aßfalg einige der Heilanweisungen zum „unfruchtbaren Weib“, zum Umgang mit Läusen, zum Stillen von Nasenbluten. „So groß die Abscheu vor dem Scharfrichter und seiner Familie bisweilen auch war, so gering wurde sie, wenn man den Scharfrichter in aller Heimlichkeit als Arzt in Anspruch nahm“, sagt Aßfalg. Erst Kaiserin Maria Theresia habe in verschiedenen Erlässen ab 1753 den Familien der Scharfrichter ein Leben innerhalb der Gesellschaft ermöglicht. So konnte der Sohn Johann Friedrich Vollmar eine Ausbildung zum Bildhauer und Stukkator machen – wo, fand Aßfalg nicht heraus; dass der in Riedlingen heiratete und fünf seiner 17 Kinder hier getauft wurden, war jedoch in den Archiven verzeichnet. Gefunden hat Aßfalg auch ein für Vollmar ausgestelltes Führungszeugnis, mit dem er die Genehmigung zur Ansiedlung in Laufenburg erhielt. Dort wird er als „niechter (nüchtern), friedliebend, überhaupt fleissig, und ganz ohntadelhafte Person“ bezeichnet.

Durch schwierige Zeiten

Und Aßfalg führt weiter aus: „Schon vor dem Umzug nach Laufenburg, also noch von Riedlingen aus, nahm die großartige Karriere des Scharfrichtersohnes Johann Friedrich Vollmar … seinen Lauf. Quasi als Universalgenie … konnte er sich trotz schwieriger werdender Auftragslage durch die sich abzeichnende Aufklärung und Klosteraufhebung durchaus behaupten.“ Er habe wohl auf seine Auftraggeber Eindruck gemacht.

Einen umfassenden Einblick gibt Aßfalg in dieses Schaffen mit zahlreichen Bildbeispielen des für die Kunstgeschichte der Region wichtigen Künstlers. Er zeigt dessen künstlerische Entwicklung an verschiedenen Altären und Figurendarstellungen, macht das Publikum aufmerksam auf Gleiches und Unterschiede, auf Querverbindungen und Arbeitsweisen. In einem Deckengemälde in Wehr am Hochrhein entdeckte er die Darstellung eines Mannes mit Pinsel und Malstock, verglich und überprüfte und ist überzeugt, dass sich Vollmar hier selber dargestellt hat: „Wir wissen nicht, wie er ausgesehen hat.“ Und mit dem Foto einer Maria Immaculata aus Stühlingen, einer von Vollmars herausragenden Skulpturen, beschließt Aßfalg seinen Vortrag.