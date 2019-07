Ein Mal die Traumnote 1,0

An der Beruflichen Schule Riedlingen hatten die Drucker die letzten zwei Wochen viel zu tun – die Zeugnisse für die Klassen des Kaufmännischen Berufskollegs I und II und der Zweijährigen Berufsfachschule Wirtschaft/Hauswirtschaft mussten gedruckt werden, ebenso wie zahlreiche Preise und Belobigungen.

Die Schülerinnen und Schüler des Kaufmännischen Berufskollegs I waren dieses Jahr besonders erfolgreich. Drei Belobigungen und vier Preise konnten die Klassenlehrerinnen Doris Hagel und Irina Kretschmar überreichen, dabei gab es einmal sogar den sensationellen Notenschnitt von 1,0. Belobigungen erhielten: Linda Fischer, Christian Lemmer und Michael Guter. Die vier Preise gingen an: Larissa Waidmann (1,0), Lisa Schäfer (1,2), Chiara Schmid (1,6) und Robin Gaber (1,7).

Auch die Klasse des Kaufmännischen Berufskollegs II erhielt zwei Preise und vier Belobigungen aus den Händen ihrer Klassenlehrer Andreas Häfele und Milica Majstorovic. Melina Emhart und Amelie Miehle erhielten beim gleichen Durchschnitt von 1,7 jeweils einen Preis, Belobigungen erhielten Niklas Grunert, Vivien Schmid, Vera Traub und Tamara Weidner. Des Weiteren legten 13 der 27 Schüler die freiwillige Prüfung zum staatlich geprüften Wirschaftsassistenten ab.

Nikolai Thömmes, Klassenlehrer der zweijährigen Berufsfachschule Wirtschaft/Hauswirtschaft, durfte am 11. Juli seine Schülerinnen und Schüler in die Arbeitswelt entlassen. Simon Apsel erhielt für seine Leistungen eine Belobigung. Die Zeugnisse erhielten die Jugendlichen auf der schönen Terrasse der Schule im hinteren Garten aus der Hand des Schulartverantwortlichen und stellvertretenden Schulleiters Thomas Psotka und ihres Klassenlehrers.

Still stehen werden die Drucker wohl erst später in den Ferien, denn auch die Entlassung der Schüler der Klassen „Duale Arbeitsvorbereitung“ und „Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf in Koop. mit der Förderschule“ standen an sowie die Neuaufnahmen.