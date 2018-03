Ein Lober vor dem Herrn

Einmal im Jahr dominieren nicht die liturgischen Farben das Gesamtbild in der Georgskirche, sondern die Narrenfarben. Grün-gelb-weiß-rot war am Sonntag bei der Narrenmesse in der Kirche omnipräsent. Und Pfarrer Walter Stegmann war in seiner „mit spitzer Feder“ gereimten Narrenpredigt ein großer Lober vor dem Herrn: „Will keine bösen Sachen sagen, nur loben was in diesen Tagen in Stadt und Dorf, Provinz und Land – versprech’s, schalt aus meinen Verstand.“ So lobte er die Bürgerwehr, Hans Petermann und auch Landrat Schmid. Auf Narrenweise.

Oben auf der Empor waren zwar, wie des Öfteren in der Kirche, Blechbläser zu hören. Aber eben keine Bach- oder Mozart-Werke erklangen, sondern die Fanfaren sorgten für den richtigen Fasnetston beim Einzug der Maskenträger, Zunfträte, Ministranten (darunter „Georgsknabe“ Bürgermeister Marcus Schafft) und des Pfarrers in die proppevolle Kirche. „Gooole“, hallte es immer wieder im Kirchenschiff. Die Zunft gestaltete die Messe mit und während der Kommunion erklang „Der Narre schmückt“ in einer Orgelversion.

Mit einem orangenen Trichter auf dem Kopf und Schwimmring war Stegmann in die Kirche gekommen. Er trage den „Trichter der freiwilligen Selbstzensur“, um „heute eifrig nur zu loben, die hohen Herren alle oben. Denn diese Herren lieben nicht, wenn selbst der Narr die Wahrheit spricht.“

„Den Schultes, Landrat, Petermann – die Bürgerwehr, ja jedermann. Ich will in meiner Kanzelbütten mit Lob sie förmlich überschütten. Warum? Ich sag es klipp und klar: erhielt nämlich Post vergangenes Jahr.“ Ein Mitglied der Bürgerwehr habe sich darüber beklagt, dass er sich dauernd über die Bürgerwehr mokiere. Das habe ihm zu denken gegeben. Und daher wolle er dieses Jahr kein schlechtes Wort verlieren.

Der Bürgerwehr gehörte denn auch Lob Nummer eins: Er finde sie super, so Stegmann, und „ihr seid die Besten beim Kanonenladen und habt bei Gott die schönsten Waden. Ihr seid so tapfer, heldenhaft. Das könnt er von euch lernen – der Marcus Schafft“. Das zweite Lob gehörte dem ehemaligen Bürgermeister „...Hans Petermann, der viele Läufe schon gewann“. Dem sei die Predigt im vergangenen Jahr zu viel gewesen. Ins Fürbittbuch habe er eingetragen, dass Stegmann über das Ziel hinausgeschossen sei. Das habe er auch im digitalen Netzwerk verkündet. „Nur leider führte die Weltvernetzung noch nicht zu Stegmanns Strafversetzung.“ Auch Petermanns Vorschlag des Fuß- und Radwegs unter der neuen Kanalbrücke fand Eingang in die Predigt: „Der Unterbrückenweg, sei schad, der münde in ’nem Wasserpfad. Drum schlag er (Petermann) vor, an dieser Stelle bereitzustellen auf die Schnelle rot-weiße Rettungsringe für alle, die da laufen; so würden Jogger nicht ersaufen.“

Lob Nummer drei ging an Landrat Schmid. „Einsatz fürs Riedlinger Spital häb er versprochen. Und das bereits vor Jahren und Wochen. Ich will ihn loben, dass er jetzt will nichts mehr versprechen. Denn braucht er s’Versprechen auch später nicht zu brechen.“

Die Herren Schafft, Hermann Hennes und Altheims Bürgermeister Martin Rude wollte Stegmann zudem als „soziokulturelle Sternsingertruppe“ durch die Gegend marschieren gesehen haben, „und selbst der Riedlinger Gemeinderat, sammelte als Sternsinger fürs Pleitebad“.

Es liegt an uns allen...

Aber Stegmann blieb bei seiner Trichterpredigt nicht nur im Städtle hängen, auch die Weltpolitik war Thema. Etwa Dieter Zetsche von Daimler-Benz, der einen „Bückling vor den Despoten“ in China macht, weil denen ein Werbespruch mit Dalai Lama nicht gefiel oder Stegmann offenbarte, dass Erdogan gerne Ministrant bei Papst Franziskus wäre. Über Trump reimte der Pfarrer: „Was du tust, dient nicht dem Menschen und auch keinem Land. Hör auf zu twittern und gebrauch den Verstand.“ Auch die Glyphosat-Debatte kam zur Sprache und die „Groko“: „Fangt endlich zu regieren an und schreitet zur Tat, sonst geht’s euch wie dem Riedlinger Gemeinderat.“

Aber auch der Ladenleerstand in der Stadt war ein Thema. „Es liegt an uns allen – als Konsument zu stoppen den Städtle leerenden Trend. Bequem mag’s ja sein – Bestellung im Internet. Doch macht es auch träge, lenkt ab und macht fett. Sich aufeinander zu, von Gesicht zu Gesicht sich bewegen, erhält’s Leben vor Ort, wird damit zum Segen.“