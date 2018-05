Ein Löwenherz für Kinder

Vetter wächst rasant. So rasant, dass der Ravensburger Pharmadienstleister es momentan gar nicht schafft, so viele neue Leute einzustellen, wie es Arbeitsplätze gibt: Gut 100 Stellen sind ständig vakant – der Fachkräftemangel macht auch vor dem Familienbetrieb, der sich mittlerweile zum Global Player gemausert hat, nicht Halt. Darum lässt man sich bei Vetter einiges einfallen, um neuen Mitarbeitern einen Job in Oberschwaben schmackhaft zu machen.

Da ist zum einen die ordentliche Bezahlung – fast schon selbstverständlich bei einem ...