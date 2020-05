Ein Lächeln ins Gesicht gezaubert

Das Projekt „Vergiss Mein nicht“, in dem fremde Frewillige den Bewohnern der Demenzpflege Riedlingen per Brief persönlich gestaltete Grüße übermitteln, setzt sich fort. Diesmal bedankt sich der Träger der Demenzhilfe, die Seniorengenossenschaft Riedlingen, mit einem Bild von Tagesgast Hildegard Hepp für ein eingesandtes Schmetterlingsbild.

Zahlreiche schöne Brief sind eingetroffen

Die Senioren in der Wohnanlage des Vereins und die demenzerkrankten Tagesgäste haben durch Corona keine sozialen Kontakte und wenn, dann nur sehr eingeschränkt. Daher rief die Genossenschaft in dem Projekt „Vergiss Mein nicht“ die Bürger dazu auf, Bewohnern mit schönen Briefen, Gemälden oder Gedichten eine Freude zu machen und ihnen ein Lächeln ins Gesicht und Herz zu zaubern. Dazu müssen sie sie nicht kennen. Es seien schon „viele tolle Bilder, Basteleien und Briefe“ gekommen, teilt Mathias Rieger von dem Verein mit. Die Mitarbeiter der Demenzpflege verteilten sie dann an ihre Schützlinge. Die strahlenden Augen der Freude zu sehen, sei einfach ein großartiges Gefühl, fügt er hinzu. Das Personal würde sich, so der Verein, weiter über einen vollen Briefkasten freuen.