Ein Kunstwerk kehrt heim

„Ein gigantisches Werk“, freute sich Holzbildhauer Roland Nehm über die Rückkehr einer etwa 75 Zentimeter großen Holzskulptur des einstigen Ortsherrn Stephan von Gundelfingen aus der Schweiz nach Neufra. Und mit ihm freute sich Ortsvorsteher Hermann Hennes, der den Fachmann an der Übergabe dieser Skulptur an Neufra teilhaben ließ.

Die Skulptur stammt aus der Hand von Gabriel Lämmle, ist sich Nehm sicher und verweist dabei auf eine Zeitungsnotiz vom 13. Januar 1912, in welcher Lämmle in sein Atelier zur Besichtigung der „Miniaturkopie“ des Stephan von Gundelfingen einlud, hatte er doch – wohl im Auftrag von Ferdinand Gröber, der mit seiner Familie damals das Schloss bewohnte – die überlebensgroße spätmittelalterliche Skulptur des Ulmer Bildhauers Niklaus Weckmann zum Vorbild genommen. Sie ziert die Kirche noch heute.

Marcel Widmer und seiner Frau Rita ist die Rückkehr der kleinen Statue des bedeutenden Ritters zu verdanken. Nach dem Umzug aus einem Haus in Magden nach Brugg in eine kleinere Wohnung kann das Ehepaar „seinem“ Ritter keinen gebührenden Platz mehr einräumen, da erinnerte sich der 67-Jährige an seine Neufraer Wurzeln. Sein Urgroßvater Gebhard Schneider war als Schreiner immer wieder im Schloss tätig und so soll die Holzplastik als Entgelt in seinen Besitz gekommen sein.

Schon als Kind habe ihm seine Großmutter Clara Schneider, die „nach Zürich entführt“ wurde und dort einen Dachdeckermeister namens Müller geheiratet hat, diesen Ritter versprochen, verrät er und auch, wie die Familie den 90. Geburtstag des Urgroßvaters Gebhard Schneider in Neufra feierte. „Er hat das Fest genossen“, berichtet der Urenkel, der als Junge dabei war. Gegen Mitternacht zog er sich zurück und wurde von einer seiner Töchter nach Hause begleitet. Dort sei er auf sein Bett gesessen, umgesunken und gestorben. Und so erfuhr die Festgesellschaft von seinem unmittelbaren Tod. Das war am 26. August 1962.

Als Bub war Marcel Widmer immer wieder zu Besuch in Neufra, doch zuletzt gab es keine Kontakte mehr in den Riedlinger Teilort. Dennoch fiel die Wahl der neuen Bleibe für Ritter Stephan von Gundelfingen auf Neufra und Ortsvorsteher Hennes sagte gerne zu. „Er wird einen Ehrenplatz bekommen“, sicherte er dem Schweizer Ehepaar zu, dem er die eben erst erschienene Ortschronik von Karl Werner Steim überreichte, in dem auch der Ritter Stephan von Gundelfingen gewürdigt wird.