Ein Konzert- und Tanzabend der Extraklasse

Inzwischen hat es sich herumgesprochen, dass „The Wishmen“ Garant sind für gute Stimmung und Musik vor allem aus den 1960er-Jahren. Bereits zum dritten Mal waren sie am Vorabend des 1. Mai nach Riedlingen gekommen, um die Bühne zu rocken. „Wir wollen euch was ,beaten’“, sagte Frontman Freddy Wonder mit einem Wortspiel zur Begrüßung und er hatte dem Publikum im gut besuchten Lichtspielhaus ein paar Überraschungen mitgebracht.

Mit Freddy Wonder, der aus Ehingen stammt, als Friedrich Weber dort aufgewachsen ist und heute als Profimusiker in Heidelberg lebt, stand Albert Mayer-Mikosch (ebenfalls Berufsmusiker) auf der Bühne, der gemeinsam mit Friedrich Weber im Jahr 1966 die legendären „Wishmen“ gegründet hatte. Im Publikum saß übrigens der damalige Schlagzeuger Helmut Rudi, seinerzeit bekannt als Mick. Mitgebracht haben die beiden Gigu Neutsch, Bassist der Freddy Wonder Combo, dem das Lichtspielhaus ganz besonders gut gefällt, und Schlagzeuger Harry Wester aus Eningen, im vergangenen Jahr als Ersatz eingesprungen und nun fest gebucht. Dabei im Heidelberger Tourbus war noch Markus Zimmermann, ein ganz junger Keyboarder und Sänger, den Freddy Wonder den Riedlingern nicht vorenthalten wollte. Und er passte auf die Bühne zu den „Wishmen“, da er ebenso wie diese die Musik der 60er kann und mag und spätestens als er „Eloise“ von Barry Ryan sang, mutierte er zum Publikumsliebling.

Eingestimmt haben die „Wishmen“ auf den Abend mit „The Beat goes on“ und allerhand Beatles-Ohrwürmern wie „Get back“, „We can work it out“ und „Revolution“. Nach kurzer Zeit war die Tanzfläche gefüllt, die Tänzer schwitzten unten im Saal, die Zuhörer oben auf den Rängen und die Band gab alles auf der Bühne und die Stimmung war den ganzen Abend gleichbleibend sehr, sehr gut. Freddy Wonder ist nicht nur ein genialer Gitarrist, sondern auch charmanter Sänger, Moderator und Motivator, eine richtige „Rampensau“ eben. Albert Mayer zauberte mit der Melodiegitarre und war in allerbester Spiellaune. Gigu Neutsch begeisterte unter anderem mit „Get it on“ von T. Rex und das Publikum dankte ihm mit vielen gesungenen Refrains. Harry Westers Schlagzeugsoli waren große Klasse und das Spielvergnügen war ihm den ganzen Abend anzumerken.

Bands geben zusammen auf der Bühne alles

Mitgebracht nach Riedlingen hatte Freddy Wonder die Gründungsmitglieder von Time Square, die etwa zehn Jahre nach den „Wishmen“ in Ehingen entstanden sind. Mit ihnen gekommen war übrigens auch viel Publikum aus Ehingen, die der Generation „Wishmen“ angehören oder der Generation „Time Square“. Frank Keller (Drums), Rainer Fuchs (Gitarre) und Jürgen Marqua (Bass) gehörte das zweite Set, in dem sie zuerst allein sangen, unter anderem „Komm gib mir deine Hand“ von den Beatles auf Deutsch. Dann kamen Albe und Freddy dazu und es zeigte sich, wie gut Musiker unterschiedlicher Generationen und Formationen miteinander können. Eine Intensivprobe am Nachmittag davor hatte ausgereicht, um unter anderem mit „Poor boy“, „Mighty Quinn“ und „Twist and Shout“ zu begeistern.

Kurz vor Mitternacht startete Teil drei des Konzerts mit den „Wishmen“, die alles gaben, alles zeigten und alle mitrissen, mit rockigen Oldies, mit langsameren Balladen (I follow the Sun). Zum großen Finale waren alle Musiker auf der Bühne präsent – acht Musiker sangen „Hello Goodbye“ und als Zugabe kam lange nach Mitternacht nur eine infrage, aber das war ein „Brett“, nach dem einfach nichts mehr folgen konnte: „Music was my first love“.

Trotz einiger durchgeschwitzter Klamotten waren alle begeistert: die Musiker auf der Bühne vom Lichtspielhaus als idealem Konzertort, das Publikum, das gern tanzte, viel Beifall gab, mitsang und mitging. Auch „Time Square“, die Riedlingen von Auftritten an der Fasnet und beim Flohmarkt zwar kennen, aber noch nie im Lichtspielhaus waren und noch nie gemeinsam mit den Profis rund um Freddy Wonder auf der Bühne standen, waren überzeugt von diesem besonderen Abend. Rainer Fuchs brachte es auf den Punkt: „Jeder Einzelne ist ein großartiger Musiker, jeder hat mit Herzblut gespielt und nicht nur mitgespielt und alle sind offen für kollegiale Begegnungen.“