Ein Konzert-Experiment

Der Musiker, Querdenker, Stimmakrobat, Klangkünstler, Instrumenten-Entdecker und Multi-Instrumentalist David Stützel gibt am Sonntag, 27. Oktober, um 17 Uhr ein Konzert im Refektorium des Kapuzinerklosters und zieht dabei alle Register seines Könnens.

Er spielt Gitarre, Laute, Saxofon, Klarinette, Flöten und – wie er bei dem Mundharmonika-Workshop in der vergangenen Woche bewies, auch die kleine Mundharfe. Doch nicht genug. Bei David Stützel können auch Töpfe und Gießkannen, Sägen und andere Gegenstände zu Musikinstrumenten werden. Das will er am Sonntag bei dem „mundharmonikalen Konzert-Experiment“ innerhalb der Riedlinger Literaturtage beweisen.

Warum Musik an Literaturtagen? Der Dichter Werner Dürrson war 1954 Weltmeister an der Mundharmonika. Und die von ihm gegründete und nach ihm benannte Stiftung ist Teil des Literaturnetzwerks Oberschwaben, die das Konzert bei freiem Eintritt ausrichtet.

„David Stützel in Fahrt“ ist es betitelt, denn auf Rollschuhen will der Musiker, der ansonsten vornehmlich barfuß unterwegs ist, ins Refektorium des Kapuzinerklosters einfahren. „Seltene und seltsame Gesangstechniken sind auch ein Gebiet, das mich schon lange beschäftigt“, verrät er und noch mehr. So interessieren ihn auch seltsame Spieltechniken auf Musikinstrumenten. Das lässt Spannung aufkommen.