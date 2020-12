Ein kleines, volkstümliches Kunstwerk

Die angespannte Corona-Situation im Kloster Reute hat sich in den vergangenen Tagen etwas entspannt, wie Generaloberin Schwester Maria Hanna Löhlein im SZ-Gespräch berichtet. Wie und wann die Franziskanerinnen mit dem Impfstoff geimpft werden steht indes noch nicht fest.

Bundesweit sind die mobilen Impfteams in Alten- und Pflegeheimen unterwegs und piksen die impfstoffgefüllten Spritzen in die Oberarme der Bewohner und Mitarbeiter. Wann das stark von Corona betroffene Kloster in Reute an der Reihe ist, fragen sich derzeit einige ...