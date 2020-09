Ein Katzenkind hält das Personal auf Trab

Gute Erziehung ist das A und O. Sind Herrchen und Frauchen nicht gut erzogen, machen sie, was sie wollen und tanzen euch auf der Nase herum. Daher ist es wichtig, dass ihr von Anfang an klar stellt, wer der Boss ist.

Meine ersten Lebensmonate habe ich mit meiner Mama und meinen fünf Geschwistern in Ertingen auf einem tollen Hof verbracht. Anfang Juni wurde ich dann von zwei Riedlingern adoptiert. Meine beiden Mitbewohner schienen ganz nett zu sein. Die hatten mir als Willkommensgeschenk viele tolle Spielsachen gegeben und haben auch nicht mit Leckerlis gegeizt – soweit so gut. Abends glaubten sie, es sei Schlafenszeit und haben mir meinen Schlafplatz neben ihrem Bett gezeigt. Kaum zu glauben, das Bettchen war braun – ich hasse braun! Kurzerhand entschied ich mich, zu den beiden ins Bett zu hüpfen. Das sah viel gemütlicher aus. Doch dann – kaum zu glauben – wurde ich wieder in mein Bettchen verfrachtet. Auch der dickste Gute-Nacht-Kuss konnte mich nicht dazu bewegen darin zu schlafen. Also wieder zurück ins Bett. Das Spielchen haben wir noch ein paar mal gemacht. Aber natürlich sitze ich am längeren Hebel! Also habe ich mich dazu entschieden, hinter den Kleiderschrank zu krabbeln.

Schnell haben sie bemerkt, dass ich weg war. Echt lustig, die beiden haben die ganze Wohnung auf den Kopf gestellt, mit Spielzeug und Leckerlis geraschelt. Doch ich blieb hartnäckig. Beim Überlegen, wo ich mich versteckt haben könnte, haben sie mich auf viele Ideen gebracht. Das muss ich mir für weitere Erziehungsmaßnahmen merken. Nachdem aber mein Frauchen schon den Tränen nahe war und dachte, ich hätte mich stranguliert, hatte ich doch ein wenig Mitleid. Also habe ich mal am Schrank gekratzt. Mein Herrchen hatte alle Mühe den schweren Kleiderschrank von der Wand zu ziehen. Aber es hat geklappt, ich durfte im Bett schlafen.

In der Zwischenzeit haben wir einen Kompromiss geschlossen und ich darf im Nachttisch von Frauchen schlafen. Da hat sie mir eine Kuscheldecke und mein Lieblingskuscheltier hingelegt. Ab und an, wenn die beiden schlafen, schleiche ich mich noch in ihr Bett.

Ihr seht, ihr müsst von Anfang an für klare Verhältnisse sorgen und klarstellen, wer der Chef ist. Erziehung ist eben harte Arbeit.