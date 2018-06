„Ein Glücksfall für die Schule“ geht

37 Jahre war er an der Schule davon über 20 Jahre als stellvertretender Schulleiter. Nun beginnt ein neuer Lebensabschnitt: Anton Hepp ist am Mittwochnachmittag offiziell aus dem Dienst verabschiedet worden. „Er war ein Glücksfall für die Schule“, sagten unisono der Schulleiter des Kreisgymnasiums, Georg Knapp und auch sein Vorgänger Josef Gerster.

Viel Wertschätzung war in all den Reden zum Abschied von Anton Hepp zu hören. Aufrichtiger Dank für einen Pädagogen, dessen ehrliches Bemühen um die Schüler, dessen Begeisterungsfähigkeit und dessen Begeisterung für seinen Beruf in Aula auf vielfältige Weise gelobt wurden. Ehemalige und aktuelle Kollegen waren zur Verabschiedung gekommen, dazu Vertreter von Behörden und Institutionen und Wegbegleiter in unterschiedlichster Weise. Musikalisch wurde die Veranstaltung vom Sinfonischen Blasorchester umrahmt.

In seinen Abschiedsworten zeichnete Georg Knapp den Weg seines langjährigen Stellvertreters nach. Als jüngster Kollege trat er ins Kollegium ein, war Personalrat, Rektoratsassistent und hernach 20 Jahre Konrektor. Gemeinsam habe man im Schulleitungsteam etliche Bildungsreformen erlebt und umgesetzt. Und immer das Beste für die Schule im Blick gehabt. „Wir haben ein herausragend gutes Verhältnis, so Knapp.

Er charakterisierte Hepp als einen Menschen und Lehrer, der eine große integrierende Wirkung hatte, ein anerkannter und ausgleichender Mittler zwischen Schulleiter und Kollegium. Viele wertschätzende Eigenschaften schrieb er Anton Hepp zu: freundlich, gesprächsbereit, humorvoll mit positiver Bestimmtheit; einer der für die Schule und für seine Schüler brenne. „Ein beliebter Lehrer“, der den Schülern aber auch auf Augenhöhe begegnet seit, um diese zu fördern.

Lobende Worte kamen auch von Kreiskämmerer Ralf Miller, der für den den Landkreis als Schulträger sprach. „Sie waren in all den Jahren die Konstante in der Schule.“ Zudem habe er ihn immer für seinen „klaren Kurs, seine klare Linie“ geschätzt. Er habe Hepp häufig in Haushaltsberatungen erlebt. Immer sei er akribisch vorbereitet gewesen und habe gut argumentiert für seine Schule. Er habe die Belange der Schule immer über die persönlichen Belange gestellt, so Miller.

Dankesworte kamen auch vom Elternbeirat durch Veronika Bobke, vom ehemaligen Schulleiter Gerster und von Herbert Arbter, der für die Ehemaligen sprach. Als Gründungsmitglied und langjähriger Vorsitzender hat Hepp auch den Verein der Ehemaligen geprägt.

Hepp selbst erinnerte in seinen Abschiedsworten an seine ersten Schritte an der Schule – als Schüler, als Lehrer und als Konrektor. Er erinnerte an die vielen Mühen bis jedes Jahr vor dem Schuljahresanfang der Stundenplan fertig war, „weißer Rauch aus dem Computer“ aufstieg und man rufen konnte: „Habemus horarium“. Sein Dank galt den Rednern und den Kollegen, seinem Schulleiter Georg Knapp, dem Schulträger für die gute Ausstattung („schönster Physiksaal in Baden-Württemberg“), aber vor allem seiner Frau und seiner Familie: „Die Grundlage für mein stabiles Innenleben habe ich von meiner Familie geholt. Ich wusste schon immer was ich an euch habe. Ich danke euch von ganzem Herzen.“ Er habe ein erfülltes Berufsleben gehabt, viele nette Menschen kennengelernt und junge Menschen begleiten dürfen: „Für mich war es ein Traumberuf.“

Locker ging’s im zweiten Teil der Verabschiedung zu. Der Lehrerchor – vom Schüler bis zum Pensionär – sang Frank Sinatras „I did it my Way“, bevor Nicole Widmann für das Kollegium Geschenke überreichte, darunter eine Festplatte mit Fotos und Filmen aus dem Schulleben der letzten 17 Jahre. Die sieben Referendarinnen brachten ihren Dank in einem Gedicht zum Ausdruck. Für die Schülerinnen und Schülerinnen sagten Heidrun Berger und Kasimir Romer, dass sich Anton Hepp für jeden Schüler interessiert und ein offenes Ohr gehabt und „jeden mit Namen“ gekannt habe. „Wir werden Sie vermissen“. Hepps Sohn Dominik war einer der Initiatoren für eine Video-Abschiedsbotschaft, in der einstige Absolventen vom Beginn der 1990er-Jahre bis 2017 ihre Wertschätzung und Wünsche ausdrückten.

Grüne Luftballons am Himmel

Etwas ganz Besonderes hatten sich die Fachschafts-Kollegen unter Leitung von Dieter Walter als Abschied ausgedacht: Hepps Abi-Ergebnisse seinen unübertroffen gewesen. In seiner Funktion als stellvertretender Schulleiter habe es „nichts gegeben“, was er nicht habe lösen können. „Ein Glücksfall für das KGR“, so auch seine Feststellung, womit sich der Kreis schloss. Mit dieser Aufschrift wurden viele grüne Luftballons in den dunkel werdenden Himmel entlassen.