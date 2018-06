Ein Freiherr sammelt Lebensmittel ein

Roland Freiherr von Saint-André ist ein Förderer der Tafelläden. In München hatte er diese mit aufgebaut und nachdem auch in Riedlingen ein solcher eingerichtet wurde, hat er diesen ebenfalls unterstützt. Zuletzt am vergangenen Freitag, als er auf Einladung von Anspechpartnerin Elisabeth Geiger mitgeholfen hat Waren in Riedlinger und Ertinger Geschäften einzusammeln.

Spende für Kühlauto

Dieses Kühlauto konnte 2013 durch großzügige Spenden beschafft werden. Roland Freiherr von Saint-André war einer der Spender. Er wollte jetzt einen persönlichen Eindruck des Projekts gewinnen. Er ist bei einer Sammeltour mitgefahren und hat beim Be- und Entladen geholfen.

Das Tafelladenteam bedankte sich für die aktive Mitwirkung und hofft und wünscht, dass noch viele andere seinem Beispiel folgen, Hilfe zu leisten für Menschen, die sich in schwierigen Lebenslagen befinden. Es gebe viele Möglichkeiten einen Beitrag zu leisten, so Elisabeth Geiger: Spenden von Lebensmitteln und anderen Gütern des täglichen Bedarfs. Spenden können am Mittwoch und Samstag in der Zeit von 9 bis 11 Uhr im Tafelladen Ziegelhüttenstr. 52 abgegeben werden.

Auch Schüler helfen

Auch Schüler aus Riedlingen, Zwiefalten Ertingen und Unlingen unterstützen den Tafelladen, so Geiger. Die Schüler beteiligen sich regelmäßig an Werbeaktionen des Tafelladens in den Geschäften und tragen dadurch ebenfalls mit dazu bei, Not von Menschen zu lindern.

Weitere Infos bei Ansprechpartnerin Elisabeth Geiger unter Telefon 07371-13409 oder mobil unter 0170-9429044.