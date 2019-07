Ein Energiefeld, das Strom für 1700 Haushalte erzeugt

Unter dem Titel „Schwäbische Türöffner“ bietet die SZ Riedlingen ihren Lesern in den kommenden Wochen wieder eine besondere Sommeraktion: Leser dürfen an Orte, an die man sonst so ohne Weiteres nicht kommt, und erhalten dabei Führungen und spannende Einblicke. Zum Auftakt erhalten Interessierte am Freitag, 2. August, eine Führung im Freiflächen-Solarpark in Zwiefaltendorf. Beginn ist um 10 Uhr. Treffpunkt der rund einstündigen Führung für maximal 50 Teilnehmer: Eingang, erstes Tor, Zum Bahnhof 37 in Zwiefaltendorf.

Im April 2017 hat die Regensburger Sun Factory im Auftrag der EnBW Solar mit der Errichtung des PV-Parks entlang der Bahnlinie bei Zwiefaltendorf begonnen. Zunächst wurde die Unterkonstruktion erstellt, im Anschluss das etwa sieben Hektar große Gelände eingezäunt. Im Mai konnten die ersten von insgesamt rund 19 000 Solarmodulen und 87 Wechselrichtern montiert werden. Im Schnitt soll das PV-Feld um die 5,85 Millionen Kilowattstunden pro Jahr erzeugen, womit rechnerisch an die 1700 Haushalte versorgt werden können. Die EnBW Solar möchte damit um die 4000 Tonnen CO2 pro Jahr einsparen. Die erste Einspeisung erfolgte am 12. Juni 2017 nachmittags um 16.21 Uhr.

Nachhaltige Stadt

Im Vorfeld waren aus Sicht der Naturschutzbehörden umfangreiche Gutachten zur Umweltverträglichkeit des PV-Parks erforderlich gewesen. Am 9. November 2015 hatte der Gemeinderat den Aufstellungsbeschluss für das Genehmigungsverfahren gefasst. Der wiederum bildete eine zwingende Voraussetzung für die Teilnahme an der ersten bundesweiten Ausschreibung für Freiflächen-Solaranlagen zum 1. Dezember 2015, bei der Riedlingen zum Zuge gekommen war.

Das PV-Feld im Süden von Zwiefaltendorf entstand im Rahmen des Projekts ‚Nachhaltige Stadt‘ Riedlingen. Im Herbst 2013 hatte der Gemeinderat beschlossen, sich daran zu beteiligen und schließlich im März 2015 dafür ein Leitbild verabschiedet. Die Bürgerenergiegenossenschaft Riedlingen war und ist an der Entwicklung des Projekts maßgeblich beteiligt.

