Ein Einblick in die arabsiche Küche

Eberhard Schneider aus Unlingen ist nicht nur im Vorstand der VHS Donau-Bussen, sondern auch überaus engagiert im Helferkreis für Geflüchtete in Unlingen. Viele Familien zählen mittlerweile zu seinen privaten Freunden. Mit seiner Frau Waltraud durfte er schon häufig die große syrische Gastfreundschaft genießen und bekam so einen Einblick in die Gepflogenheiten der arabischen Küche.

„Heute gibt es syrische Hausmannskost“, also Alltagsküche. Er hat Gerichte, die er kennen- und schätzen gelernt hatte, sich erklären lassen und so eine Rezeptanleitung erstellt. Das war manchmal schwierig, denn Mayada und Khadija haben die Rezepte bei ihren Müttern abgeschaut und es wird somit nichts gewogen und so ganz genau sind die Erklärungen nicht. Aber um es vorweg zu nehmen: im Kochkurs konnte man viel selbst ausprobieren und den beiden jungen Frauen über die Schultern schauen, sodass am Ende ganz viele Platten, Schüsseln und Töpfe auf dem Tisch standen mit einer sehr vielfältigen Auswahl. Gekocht wurde in der Küche der Donau-Bussen-Schule, und an vier Kojen haben sich die Teilnehmer an die Zubereitung von Vorspeisen, Salaten, Suppen, Hauptgerichten und Desserts gemacht. Mayada und Khadija wuselten zwischen den Kojen umher und zeigen die richtigen Handgriffe, geben Tipps und behielten die Übersicht, auch wenn es auf vielen Kochplatten brodelte. Beide sind seit ungefähr drei Jahren in Deutschland und Khadija lebt mit ihrem Mann in Warthausen, und macht in Biberach eine Ausbildung zur Kindergartenhelferin und spricht gut Deutsch, da sie viele Sprachkurse besuchen konnte. Mayada, die mit ihrem Mann und zwei Kindern in Unlingen lebt, konnte wegen ihrer Elternzeit an keinem Sprachkurs teilnehmen, und mit ihr verständigte man sich über Töpfe, Kochlöffel und Zutaten. Ganz fein etwa müssen Unmengen von glatter Petersilie fürs Tabouleh gehackt werden, welches durch die Zugabe von Salatgurke, getrockneten Minzblättern zum Schluss ganz grün aussieht und auf Salatblättern angerichtet wird, welche dann als „Löffel“ benutzt werden können. Geschmeckt hat er sehr frisch und die Säure bekam er durch Zitronensaft. Diesen hat Mayada sparsam verwendet, bei ihr daheim schmeckt das wesentlich „saurer“, so Eberhard Schneider. Dass Linsen nicht als schwäbisches Traditionsgericht gelten, zeigte eine köstliche Linsensuppe aus gelben pürierten Linsen, und der besondere Pfiff entsteht durch ein selbstgemachtes Würzöl. Nicht fehlen auf einer syrischen Tafel darf Ayran, auch das ist ganz einfach selbst herzustellen aus Wasser, Joghurt, Salz und ein wenig Zitronensaft. Sehr aufwändig nach Meinung der Teilnehmer waren die beiden Hauptgerichte: Maqlube ist ein „umgedrehter Reis“, für den zunächst Tomaten auf den Topfboden geschichtet werden. Die Wände des Topfes werden mit dünnen langen Auberginenscheiben, die zuvor gebraten worden sind, ausgekleidet. Nun kommt der Reis dazu und genügend Wasser, um den Reis zu garen. Solange der Reis gart, hat man Zeit, Mandeln aufzukochen, zu schälen und in Stücke zu schneiden und in Öl anzurösten. Eine weitere Zutat ist ganz kross gebratenes Rinderhack. Nach einer knappen Stunde kommt ein spannender Moment, denn nun wird der Inhalt des Topfes auf eine Platte gestürzt – dank Khadijdas Hilfe ist dies (beinahe) perfekt gelungen. Garniert wird mit gerösteten Mandeln und dem gebratenen Hackfleisch, das rund um den gestürzten Reis gelegt wird. „Schmeckt klasse, aber ich würde das alleine nicht machen wollen,“ meinte eine Teilnehmerin. Auch mit Aufwand verbunden ist Mouloukhia, deren Hauptzutaten neben Hackfleisch zartes Hühnchenfleisch und ein getrocknetes grünes Kraut namens „Dry Mallow“ ist, das man in jedem arabischen Laden kaufen kann, und mit „trockener Malve“ übersetzt wird. Der Geschmack ähnelt ein wenig Spinat. Es muss ein Weilchen eingeweicht, dann gut gewaschen und sorgfältig ausgedrückt werden. Gewürzt wird mit viel Knoblauch, Zitronensaft und der Verbrauch an „Ghee“-Butter ist ebenfalls hoch. Gekocht wird dazu Reis in Hühnerbrühe und wiederum ein tolles Ergebnis: „Schmeckt richtig gut, viel besser, als das trockene Kraut riecht“, war die einhellige Meinung. Nach rund drei Stunden harter Arbeit in den Kojen, gab es als Belohnung eine reich gedeckte Tafel, auf der neben den schon erwähnten Gerichten noch Gurkensalat, Datteln, Radieschen, eingelegter Topinambur und Fladenbrot standen. Krönender Abschluss war ein selbst gekochter Pudding mit Zucker und Orangenblütenwasser, garniert mit Zimt und Kokosflocken. Dazu noch kräftiger Schwarztee, der sehr lange auf dem Herd ziehen durchziehen muss.

Viel Lob gab es für die zwei jungen syrischen Frauen für diesen ganz besonderen Abend und an Eberhard und Waltraud Schneider die Bitte um baldige Wiederholung.