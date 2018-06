Für den Riedlinger City- und Marketingverein (RCM), für die Verantwortlichen der Handels- und Gewerbeverbände, ist es ein echter Grund zur Freude, dass Riedlingen nun diese Fußgängerbrücke auf die Donauinsel hat. Mit einem Brückenfest wird dies am Freitag, 12. Mai, gefeiert. Dort erhalten die Besucher auch Informationen und einen Eindruck, wie die Donauinsel weiterentwickelt werden soll.

Diese Inselbrücke war immer ein Wunsch und ein fester Bestandteil des Standortmarketingkonzepts, das von den Handelsverbänden angestoßen und seither entwickelt worden ist. „Wir sind total glücklich, dass es nun geklappt hat“, sagt die Citymanager in Silvia Pöhlsen – wohlwissend, dass dies nur durch den Sonderumstand möglich war, dass die Kanalbrücke ausgetauscht werden muss und daher eine fußläufige Verbindung zur Innenstadt sowieso nötig war. Doch diese Chance wurde von der Stadt beim Schopf gepackt und eine dauerhafte Lösung installiert.

Für den RCM ist dies ein wichtiges Puzzleteil auf dem Weg zu einem weiter gefassten Ziel, das auch immer von der Arbeitsgruppe Tourismus beim Standortmarketingprozess forciert worden ist: die Weiterentwicklung und Nutzung der Donauinsel. Denn dieses Kleinod in der Mitte der Stadt wurde in der Vergangenheit kaum entsprechend gestaltet und vermarktet. Das kann mit der neuen Brücke nun besser vorangetrieben werden. „Die Brücke ist der Auftakt für die Gesamtentwicklung“, sagt Pöhlsen.

Die Donauinsel soll als innenstadtnahes Erholungsgebiet stärker genutzt werden und es soll es naturnah gestaltet werden. Dazu gab es bereits einige Gespräche mit Stadtbaumeister Johann Suck, dem RCM und Professor Sigfried Knoll vom Planungsbüro „Knoll neues grün“, der auch die Umgebung der neuen Brücke plant. Sternenzelt und Sandstrand gibt es bereits. Aber auch festinstallierte Liegen (Enzo-Liegen) sind angedacht und eine Slackline – also ein Band zwischen zwei Bäume gespannt, auf dem man balancieren kann.

Wie dieser Stadtstrand mal aussehen könnte, davon erhalten Besucher am Freitag einen kleinen Eindruck. Zum einen soll durch Plakate und Gespräche die Planung deutlich gemacht werden, aber dies soll auch ganz konkret erfahrbar sein: So werden Liegen aufgebaut, es gibt einen Slackline-Workshop und auch einen Workshop für das Stand-Up-Paddling, das auf der Donau möglich ist – sofern der Wasserstand dies am Freitag erlaubt. Die Tanzerei macht Programm, die Zille wird präsentiert und ab 18.30 Uhr sorgt DJ ‚Chili‘ Edwin Deutelmoser für die richtige Musik. Die Bewirtung übernehmen Mitglieder des HGR und der RGW.

Staatssekretärin kommt

Bereits am morgen um 10.30 Uhr wird die Fußgängerbrücke offiziell eingeweiht. Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch wird dazu nach Riedlingen kommen und die Brücke offiziell übergeben.

Für das Brückenfest ist soweit alles vorbereitet. Nun muss nur noch das Wetter mitspielen. Und wer weiß? Vielleicht wird noch eine Tradition daraus.

Das Programm des Brückenfests

16 bis 20 Uhr: Betreuter Slackline-Workshop

16 bis 19 Uhr: Betreuter Stand-Up-paddling-Workshop

16 bis 17.30 Uhr: Bühnenprogramm Tanzerei, Riedlingen

18.30 bis 22 Uhr: DJ ‚Chili‘, Edwin Deutelmoser, Chilioptik

15 bis 18 Uhr: Ausstellung „Historische Zille“ am Ufer

15 bis 22 Uhr: Bewirtung