Ein Blick auf die Kirchen in Uganda und Deutschland

Alle Interessierten sind am Sonntag, 14. Juli, zur Promotionsfeier von Pfarrvikar Lutwama Gonzaga Mayanja in die Zehntscheuer / Musikheim in Daugendorf eingeladen. Die Feier beginnt um 14 Uhr.

Pfarrvikar Mayanja wird zunächst einen Vortrag über seine Doktorarbeit halten. Das Thema: Reflektionen über die Kirche in Uganda und Deutschland. Der Daugendorfer Pfarrer, der seit April in der Seelsorgeeinheit Riedlingen tätig ist, hat an der Universität Tübingen promoviert.

Hernach gibt es einen Vortrag von Pfarrer Simon Mbeera aus Uganda, der derzeit in Regensburg Dienst tut. Sein Thema lautet: Zusammenarbeit der Kirche in Deutschland und in Uganda.

Zudem wird in einer Bildpräsentation / einem Video Uganda und der Verein „Ceicilia Förderverein Uganda“ vorgestellt. Dies werden Martin Denner und Susanne Maier aus Mössingen übernehmen, dem früheren Wirkungsort von Pfarrvikar Mayanja.

Dazwischen und im Anschluss können sich die Besucher bei Kaffee und Kuchen austauschen.