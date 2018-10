Ein Basketball-Spektakel in Riedlingen

Am Sonntag hat die U12-Mannschaft des BCG Riedlingen die ersten Heimspiele in der Bezirksliga Süd für diese Saison bestritten. Bereits um 10 Uhr startete das erste Spiel gegen den BC Überlingen. Die Riedlinger Basketballer gingen entschlossen in das Spiel und dominierten von Anfang an. Die Riedlinger Jungen und Mädchen gingen mit einem positiven von 29:14 in die die erste Halbzeit. Auch die zweite Hälfte dominierten die Riedlinger das Spiel und ließen dem Gegner keinen Freiraum. Mit starker Verteidigung und einer hohen Trefferquote wurde der Sieg sicher mit dem Endergebnis 50:23 besiegelt. Das zweite Spiel wurde zwischen TSG Ehingen und dem BC Überlingen ausgetragen, was die Ehinger Jungs mit 55:42 gewannen. Die Riedlinger Basketballer hatten in dieser Zeit spielfrei, was sich leider am Ende als Handicap erwies.

Um 13 Uhr startete das zweite Spiel des BCGs gegen den TSG Ehingen. Man merkte schon am Anfang wie die Riedlinger bereits stark abgekühlt waren und Probleme zeigten, ins Spiel zu finden. Die Ehinger spielten von Anfang an sehr aggressiv und so kam es leider auch zu den ersten, leichten Verletzungen bei der Heimmannschaft. Sowohl die Konzentration als auch die Treffsicherheit hatte bei den Riedlingern stark nachgelassen und somit verlor der BCG die erste Hälfte mit 12:25 Punkten. Nach einer starken Motivation durch die Riedlinger Trainer fing die zweite Hälfte besser an und auch die Treffsicherheit nahm zu. Es kam auch in der zweiten Hälfte aufgrund des sehr aggressiven Spiels der Ehinger zu Verletzungen. Leider war der Rückstand aus der ersten Hälfte zu groß, um diesen noch einzuholen zu können. Somit verloren die Riedlinger Jungen und Mädchen zum ersten Mal in dieser Saison mit einem Endergebnis von 27:40. Die Enttäuschung konnte man den Riedlinger Basketballenr im Gesicht ansehen dennoch verflog diese nach einer Mannschaftsbesprechung mit den Trainern und als Belohnung für den tollen Einsatz gab es für die Spieler selbstgemachte Muffins. Trotz der Niederlage bleibt der BCG Riedlingen bislang erster auf der Tabelle, wobei zu beachten ist, dass der TSG Ehingen ein Spiel weniger absolviert hat.

Fazit der Trainier: Anja Devi Blersch: „Die Kinder hatten heute viel Spaß und das ist der Sinn des Spiels. Wir danken den zahlreichen Fans, die gekommen waren, um unsere Mannschaft lautstark zu unterstützen. Wir werden uns die nächste Zeit gut vorbereiten und versuchen, uns im Auswärtsspiel beim TSG Ehingen für die Niederlage zu revanchieren“, zog Trainerin Anja Devi Blersch Bilanz nach dem Spiel. „Wer nicht verlieren kann, der verdient auch nicht zu gewinnen. Ich bin sehr stolz auf unsere Kinder, die einen großen Teamgeist und unglaubliches Fairplay heute bewiesen haben. Für mich werden sie, unabhängig vom Ergebnis, immer Sieger sein“, fügte Trainer Dejan Djoric an.

Auf dem Parkett standen für Riedlingen: Radin Zebarjadi, Nicolas Steinhart, Lisa Eberhard, Ilija Djoric, Johann Blersch, Jochen Sollmann, Lili Seichter und Markus Zettel